‘El Programa de Ana Rosa’: Junqueras ‘escupe’ al “corrupto PSOE” y advierte que habrá un nuevo referéndum

Oriol Junqueras concedió una entrevista a El programa de Ana Rosa el 24 de enero de 2023. Durante la charla, que se mantuvo todo el tiempo en tono distendido, el líder de ERC mantuvo las mismas posturas de siempre con respecto a la independencia de Cataluña.

Ana Rosa Quintana arrancó su entrevista recordando a Junqueras la situación que vivió durante la cumple hispano-francesa cuando el político se manifestaba con varios independentistas y algunos de ellos le gritaron «¡traidor!». «Me parece mal, usted ha ido a la cárcel y otros se fugaron en el maletero de un coche», arrancó la periodista en referencia a las actitudes diferentes del líder de ERC y el expresidente fugado Carles Puigdemont. Junqueras se lo tomó con filosofía:

«Me parece bien que todo el mundo silbe y que exprese su opinión. Cuando alguien te insulta por defender el principio de negociación, la democracia, es un motivo de orgullo. Aunque esta idea de negociación no se concrete en una mesa de diálogo. El gobierno español tiene poco interés o pocas ganas de aplicarla. Si alguien está en contra de la idea de negociar, de la aplicación de los resultados democráticos y decide insultar por ello que lo haga».

Tras esto Ana Rosa Quintana quiso saber el estado del ‘idilio’ entre el gobierno de Sánchez y los independentistas: «¿Idilio?. Ni político de ningún otro tipo. Todo lo contrario. El PSOE mucho aprecio no demuestra. Cosa que me parece muy normal porque defendemos cosas opuestas, no sólo en cómo debe resolverse el conflicto entre buena parte de la sociedad catalana y por parte de la instituciones», aseguró el expreso del procés.

Sin embargo, la presentadora quiso recordar los ‘regalos’ del gobierno a los indepes como los indultos y la reformas del delito de malversación y la eliminación del de sedición. Junquera, sin embargo, negaba la mayor y quería dejar clara su separación con el PSOE:

«La distancia con el Partido Socialista es muy grande, entre otras cosas porque tenemos 92 años de historia y ningún caso de corrupción, ellos no pueden decir lo mismo. Cuanto menos gestione el PSOE mejor, el ejemplo son las cercanías en Cataluña, son responsabilidad del Estado y no funcionan bien».

«Además, estamos lejos de la idea de la amnistía y sigue una persecución de carácter económico», añadió.

Repetirían el referéndum

La pregunta clave era si estaban dispuestos a repetir el referéndum y Junqueras contestó afirmativamente. «Nosotros defendemos el referéndum porque es una herramienta democrática, las cosas se solucionan votando y muchos países europeos lo han hecho anteriormente, han resuelto su futuro democrático votando, como lo hizo Noruega con Suecia, Irlanda con Reino Unido, Islandia respecto a Dinamarca…».

Junqueras negó que tuviera que cambiarse la Constitución para sus propósitos ya «hay artículos que permiten perfectamente celebrar un referéndum».

«Estoy convencido que al señor Pedro Sánchez no le gusta la idea del referéndum de autodeterminación de Cataluña, estoy convencido y me parece legítimo. Pero es tan legítimo como que a nosotros nos parezca bien. Por eso digo que es un proceso de negociación», añadió.