El Cristóbal Soria más «tapadito» alucina con un jugador del Madrid en ‘El Chiringuito’

Lo nunca visto. Cristóbal Soria, después de la victoria del Real Madrid en el derbi copero, tuvo otra noche complicada en ‘El Chiringuito’.

El tertuliano antimadridista sufrió otra noche más una de esas remontadas que acostumbra el conjunto merengue y, más allá de hablar más de la cuenta como acostumbra, estuvo «tapadito».

Porque uno de los artífices de dicha remontada fue Rodrygo. El delantero brasileño puso el 1-1 en el marcador en los minutos finales del encuentro gracias a una magnífica jugada donde se regateó a cuatro jugadores y definió como las estrellas con el exterior al palo corto.

Es por ello que Soria, según él mismo, ha estado callado con respecto a este futbolista todo este tiempo:

«La importancia del gol que ha sido el que ha metido al Madrid en la eliminatoria. ¿Tú me has escuchado alguna vez hablar de Rodrygo?«, preguntaba Soria a Pedrerol. «Yo con Rodrygo tapadito porque es muy bueno. Este es el bueno solo que no tiene ni los megáfonos ni los amigos que tienen otros (en referencia a Vinícius). Y no nos lo han metido a la fuerza tampoco. El bueno es Rodrygo. Tiene más gol que ningún otro delantero excepto Benzema. Insisto, ¿me has escuchado alguna vez hablar de Rodrygo? A que no. Porque lo se y me tapo. Es muy bueno y tiene 22 años», admitió Soria.