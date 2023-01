Un psiquiatra forense esclarece a Iker Jiménez quiénes son los terroristas que intentan desestabilizar el mundo

Más claro, el agua.

El televisivo doctor José Cabrera se mostró durísimo este 27 de enero de 2023, debido al atentado

en en Algeciras.

Cabrera explicó en Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, de forma contundente cuáles son los dos tipos de terrorismo que existen en el mundo: el religioso, en manos del islam; y el ideológico, realizado por grupos de extrema izquierda.

«Hace centenares de años que no hay cruzadas. No hay cruzadas, ya nadie va contra nadie. Pero hoy, el único terrorismo religioso que hay en el mundo es musulmán. Lo siento, es lo que hay. Y el único terrorismo ideológico que hay es la extrema izquierda. Es lo que hay».

De esta forma, el Psiquiatra forense explica algo que aunque obvio. Que la yihad, la ‘guerra santa’, el Sahel, y tantos otros son de corte salafista, algo que parece que desde la izquierda no solo no aceptan sino que señalan de radical o de ‘facha’ al que apunta esto.

Un ejemplo de esto es la falsa polémica, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus terminales mediáticas, sobre las palabras del senador Alberto Núñez Feijóo, que se pronunció sobre el problema del terrorismo islámico:

Estas declaraciones del líder del Partido Popular no sentaron bien entre los defensores de la ‘corrección moral’ que entienden que no nombrar un problema ayuda a que se resuelva.

El pasado 3 de enero de 2022, también en el espacio de Cuatro, se pronunció de forma contundente contra las principales autoridades de Cataluña y Valencia por el aumento de los índices de criminalidad.

De acuerdo al doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal Forense, esto se debe a la «falsa tolerancia» que han impuesto y por la falta de valores de de quienes gobiernan.

«Con la falsa tolerancia que nos han colado, y la tolerancia no es otra cosa que la actitud de aquellos que no creen en nada, yo no soy tolerante con la injusticia, con la pobreza, con el dolor, yo no soy tolerante con eso. Este indicador de criminalidad en España significa que las barreras, los valores y la autoridad que debía ejercer quien tenía que ejercerla, están en bancarrota».

«Si tú permites que se hagan cosas, pues se harán cosas. Y si no lo permites, no se harán. Tú vete a la meca a robar a ver si robas algo. Y a la tercera te cortan la mano. ¿Qué ocurre? Aquí no vamos a cortar la mano a nadie pero no hay que ver más que las curvas que nos ha explicado Nico, a lo bestia en Cataluña. ¿Por qué? Porque se está gestionando Cataluña como se está gestionando: sin rigor, sin límites de autoridad, para las conductas. Es lo que está pasando. Luego dirán, ‘es un facha’, ‘eres un tal’. Valencia, lo mismo. Son datos».