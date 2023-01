Reyes Maroto (PSOE) la lía parda felicitando al programa de TV3 que insultó a Madrid

Tiene bemoles la cosa.

Un programa de la TV3, ‘Polònia‘, se dedica a insultar y hacer burla de Madrid a cuenta de la campaña lanzada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, protagonizada por Mario Vaquerizo, y recibe los parabienes de…la candidata del PSOE al Ayuntamiento capitalino.

Sí, la aún ministra de Industria, Reyes Maroto, la que pretende arrebatarle el bastón de mando a José Luis Martínez-Almeida, le hace un guiño a un espacio y a una cadena que hacen befa y mofa de una región que, a día de hoy, es más próspera que Cataluña.

Así se expresaba la socialista en la red social Twitter:

Y, claro está, Reyes Maroto acabó tupida a zascas por ir de graciosa cuando aspira, precisamente, a regir la capital de la región a la que acaban de insultar sin freno desde la tele separatista catalana:

No entiendo, si tan mala es Madrid, que quiera usted presentarse a dirigirla, Señora Maroto. Lo bueno es que como no la va a votar nadie no tiene que preocuparse de salir elegida

Esto piensas de Madrid y los madrileños? Pues no te veo yo como alcaldesa, ehhh? Igual me equivoco pero me da que así no se ganan unas elecciones.

Pero muchas gracias por decirnos lo que piensas de nosotros!

