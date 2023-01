Carlos Cuesta se harta de la podemizada Marta Nebot: «¿Tu conclusión es que hay que apoyar a Ucrania o qué?»

Más paciencia que el santo Job.

Carlos Cuesta tuvo que contar hasta diez ante el discurso de Marta Nebot en el programa ‘120 Minutos’ (Telemadrid).

La tertuliana sostuvo que habría que abrir un debate serio y riguroso sobre el envío de armas a Ucrania y otros tipos de ayuda que se está prestando a esa nación.

Según su criterio, no están claras las razones por las cuales España se ha posicionado del lado de un país cuando es un conflicto entre dos.

El directoradjunto de Libertad Digital le exigió a Nebot que aclarase entonces cuál era su postura, si a favor o en contra de Ucrania porque con los giros que estaba dando ella cada vez era más complicado saber de qué lado estaba en esta guerra.

La que fuera en su momento reportera estrella en ‘El Programa de Ana Rosa Quintana’ (Telecinco) haciendo un papel similar al de ‘El Follonero’ (laSexta) enseñó rápidamente su patita a favor de Rusia:

El debate es otro. ¿Por qué se ayuda a Ucrania y no a otros países? ¿Solo por cuestiones humanitarias? ¿Por qué los ucranianos nos caen mejor? ¿Por qué son menos negros? No, porque están más cerca, porque están en Europa, porque nos duele más y porque nos puede caer.

Cuesta, que iba poniendo unas caras más que sorprendidas ante el razonamiento de su oponente dialéctica, le aclaró lo obvio:

Es que el debate es que hay un miembro del Gobierno que no quiere ayudar a Ucrania, no si estamos ayudando a Sierra Leona .

Nebot, en plan descarado, replicó:

El de Libertad Digital volvió a poner en su sitio a la periodista podemita:

Nebot no dio su brazo a torcer:

Tú hablas de un cinismo y yo hablo de otro cinismo que me parece más global, más sistemático y más sistematizado. Realmente lo pasamos por encima todo el tiempo y hacemos como que no nos damos cuenta y esto es lo realmente brutal.

Apoyamos a determinados países en guerra cuando nos interesa y ponemos los derechos humanos encima de la mesa cuando nos interesa y cuando no nos hacemos los mongólicos y nos da igual si mandamos armas o no o si el FMI les da el fondo histórico más brutal de toda la historia. Hay determinados partidos políticos que plantean que esto debe acabarse de otra manera que no sea mandando armas, enviando dinero y armando a un determinado bando. A mí me parece un debate lícito.