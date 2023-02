Casi 400 rebajas de condenas por el solo sí es sí e Irene Montero responde con esta chulería a Pedro Piqueras

No hay por dónde cogerla.

Irene Montero, que es el personaje de la semana por mor de su chapucera ley del solo sí es sí, acudió este 1 de febrero de 2023 a los estudios de Telecinco.

Pedro Piqueras fue el encargado de entrevistar a la ministra de Igualdad y tras varios minutos de preguntas y respuestas lo único que quedó patente es que la de Unidas Podemos no está dispuesta a bajarse del burro.

A pesar de que los datos son escalofriantes, con casi 400 casos en los que se han rebajado las condenas a los agresores sexuales y 30 de ellos han tenido el ‘premio’ de poder abandonar la cárcel, a Montero no se le cambia el rictus ni tampoco se muestra proclive a aceptar cambios en su ley.

Tanto es así que cuando el presentador de los Informativos de la primera cadena de Mediaset le hizo ver que era un pelín obcecada, la ministra, con bastantes aires de suficiencia y prepotencia presumió de esa condición y de «cosas peores».

Montero insistió en que no consentirá que se toque una coma de la ley, al menos en lo que respecta a lo que ella ha llamado «el corazón de la norma», aunque también asegura que ella trabaja para llegar a un acuerdo con el PSOE:

Yo no contemplo otro escenario que no sea el acuerdo, para eso estoy trabajando…

Piqueras la interrumpió con una observación más que pertinente para destacar el grado de cabezonería del que está haciendo gala en este asunto la ministra de Igualdad:

A lo que Montero respondió con bastante chulería:

Sí, y cosas peores. Yo lo que he demostrado en estos tres años es que tengo firmeza en lo que creo que es la defensa de los principales núcleos de los avances feministas. Lo he hecho con la ley trans, lo he hecho con la ley del aborto para que se pueda abortar en la pública y también para defender el consentimiento.