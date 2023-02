Pedro Baños saca toda la artillería contra los socialistas que cuestionan la españolidad de Ceuta y Melilla

Nunca se le había visto tan encendido.

El coronel Pedro Baños intervino en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) en el que se analizaron declaraciones y actitudes de socialistas como las de la exministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero, María Antonia Trujillo, en las que abogaba por arrebatar la condición de españolas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La ‘ideóloga’ de las ‘keli finders’ soltó perlas de esta calibre:

Ha llegado el momento de que el Gobierno ceda a esa pretensión de Marruecos y deje de mirar en la dirección contraria, tal y como sucedió con el Sahara occidental . Si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara, ¿por qué no puede cambiar su posición sobre Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas ?

Baños, que no daba crédito a estas afirmaciones, reconoció que manifestaciones de esta clase le dejan hondamente preocuado. Y no solo como ciudadano español, sino también como militar:

No ya como español, es que como militar esto me preocupa enormemente. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos aceptar que haya políticos que han tenido puestos importantes o que tienen puestos importantes que estén dispuestos a entregar parte de nuestro territorio?

El coronel puso un ejemplo muy claro y era el de que afirmaciones de esas características jamás se le escucharían a alguien del Reino Unido o de Francia:

Como español esto me preocupa mucho. Yo he jurado defender a mi país y a mis ciudadanos. ¿Cómo voy a permitir esto? Es que no lo puedo permitir. Ceuta y Melilla españolas.