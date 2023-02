Elisa Vigil (PP) acorrala a Antonio Maestre por su machismo y embarrar con falsedades el debate en laSexta

Es lo que pasa cuando se viene con el discurso escrito desde casa.

Antonio Maestre, en ‘laSexta Xplica‘, quiso ensuciar el debate sobre la ley del solo sí es sí poniendo el foco sobre el Partido Popular acusando a la formación de Alberto Núñez Feijóo de ser la responsable de haber dejado desprotegidas a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Al otro lado de la mesa, Elisa Vigil, diputada popular de la Asamblea de Madrid, rebatió todas y cada una de las imputaciones que el periodista progre hizo contra el partido de Génova 13.

Y como Maestre vio que por ese lado iba pinchando en hueso, acabó, muy en su estilo, recurriendo a un casposo paternalismo que no era más que un machismo redomado tratando de que Vigil estuviese calladita, algo que, por supuesto, no logró.

El periodista de ‘La Marea‘, más allá de condenar de manera suave los fallos de la chapuza legal de Irene Montero, fue a saco contra el Partido Popular:

Escuchar de boca del PP una preocupación sobre las víctimas de violencia machista, como se lo he escuchado a Elisa Vigil, debería de hacerlo pero con los hechos porque cuando les toca ejercer, les toca tomar medidas se olvidan de esas víctimas de la violencia machista. Y le voy a hacer una pregunta directa a Elisa Vigil como diputada del PP en la Asamblea de Madrid: si de verdad crees que hay que proteger a las mujeres de la violencia machista, ¿qué te parece que el PP y VOX en Castilla y León hayan eliminado una ayuda de 500 euros a las empresas que contraten a víctimas de la violencia machista? Contéstame

Vigil respondió a la acusación sobre esa desprotección a la que, según Maestre, somete el PP a las mujeres agredidas. Fue el primero de los zascas que se llevó el plumilla:

Te contestaré lo que a mí me dé la gana dentro de mi libertad. Nosotros fuimos los impulsores del pacto contra la violencia de género. Gracias a nosotros ha habido el primer y único pacto de Estado contra la violencia de género.

Momentos después, sobre la acusación de que el Gobierno de PP y VOX en Castilla y León habían quitado una ayuda a las empresas que contratasen a víctimas de la violencia machista, Vigil respondió con datos:

Quería indicar al señor Maestre, maestro de todo el conocimiento, que cuando uno da una noticia hay que darla completa. Esa ayuda que decía que se había eliminado de 500 euros en Castilla y León resulta que se ha sustituido por una de 1.500 euros en ayuda a la empleabilidad de mujeres. Aparte del titular, deberías de haber leído un poco más abajo.

Pillado Maestre, este empezó a embarrar el debate:

Eso es negar lo que hace VOX, negar la existencia de las mujeres víctimas de la violencia machista. Además ese dato te lo habrá pasado el equipo de comunicación.

La parlamentaria conservadora lo negó rotundamente:

No, no. A mí no me lo han pasado. Buscar en Google podemos hacerlo todos. Leer más profundamente, ya que eres maestro del adanismo, es también labor tuya.

El periodista progre quiso aún tener la última palabra:

Elisa, esto no es Telemadrid, no podéis llamar al teléfono y echarme para callarme. Aquí me vas a tener que escuchar.

A Vigil, en un primer momento no le dejó responder el presentador, José Yélamo, pero minutos después pudo darle la contestación que se había ganado Maestre: