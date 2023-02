Un desesperado Fortes (TVE) se lanza a degüello contra la derecha con el espantajo de la Guerra Civil

A menos de tres meses para las elecciones autonómicas y municipales, en TVE ya empiezan a caldear el asunto.

El canal temático de información en la televisión pública, ‘La Noche en 24‘ (Canal 24 Horas), tuvo como entrevistado en la jornada del 6 de febrero de 2023 al economista e historiador Ángel Viñas.

El invitado escogido por Xabier Fortes no fue casual.

Y es que con las encuestas soplando muy en contra del PSOE de Pedro Sánchez, toca abrir el baúl de los recuerdos y rescatar del fondo del mismo el espantajo de la Guerra Civil.

De ahí que el periodista estuviese más que a gusto y satisfecho con los mensajes que su invitado, que acudió al plató de Torrespaña para hablar de su último libro, ‘Oro, guerra y diplomacia‘, fue dejando a lo largo de más de 40 minutos de entrevista.

Viñas tenía muy claro cómo enfocar su discurso y cada pregunta era un misil directo contra la derecha.

Así, a lo largo de su permanencia en pantalla, se pudieron escuchar ‘perlas’ de este calibre:

En 1931 la derecha se levantó en armas, en armas dialécticas, algo que era completamente absurdo porque España era casi dependiente del petróleo soviético. Ya en la dictadura de Primo de Rivera se empezó a importar petróleo desde el Cáucaso . Había una corriente comercial importante y no había, sin embargo contactos políticos o diplomáticos. Fue la República la que comenzó a dar los primeros pasos.

El historiador progre, más adelante, siguió machacando con el tema del franquismo:

La interpretación franquista y neofranquista de la Historia de España y en general de la derecha está basada en presupuestos falsos. No digo que toda la Historia sea falsa, pero sí que los presupuestos son falsos y al ser estos falsos, evidentemente, el edificio se hunde. Ni la izquierda quería una Guerra Civil, ni quería una revolución comunista, ni una revolución socialista. Quienes querían una Guerra Civil, yo lo he demostrado con documentos en dos libros precedentes, eran los monárquicos alfonsinos y los carlistas y un sector intoxicado del Ejército con la ayuda fascista de Mussolini. En el 36 no hubo varias conspiraciones, solamente una.