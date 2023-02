El descaro absoluto de Irene Montero en TVE: «La ley está bien hecha»

Es para mear y no echar gota.

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha dado una muestra de cinismo en directo digna de un premio, durante su entrevista en La hora de la 1 de TVE.

Pese a llevar más de 400 rebajas de penas a delincuentes sexuales, la podemita ni se disculpa ni acepta el error. En un ejercicio de caradurismo aberrante, Montero en lugar de disculparse ella con las víctimas por su normativa, aseveró de nuevo y sin ruborizarse, que los responsables de que se hayan producido esta cascada de reducciones de condenas es culpa de los jueces. Es decir, acusa a los magistrados de prevaricar como si nada. Y en la televisión pública.

«Comparto la preocupación de esas víctimas que están viendo como esos jueces, aunque sean una minoría, la mayoría aplica bien la ley y no está rebajando penas. Pero hay una minoría de jueces que está aplicando de forma incorrecta la ley y el derecho transitorio y están tomando decisiones que implican rebajas de penas para agresores sexuales».

A la ministra se le escapa que en su texto no incluyeron una disposición transitoria que precisamente, regula el paso a una nueva normativa para evitar estas apelaciones. Además, volvió a soltar la misma retahíla de falacias para defender su ley como que pone el ‘consentimiento de la víctima en el centro’; que el Convenio de Estambul obligase a unificar el abuso y la agresión o que no haya que probar la violencia o la intimidación por parte del acusado

El presentador del programa, Marc Sala, le señalaba cómo la ministra de Justicia, Pilar Llop asegura que hay que cambiar la ley porque «lo que ha ocurrido es gravísimo», mientras el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, «habla de efectos indeseados»,

Asegura que desde el Gobierno deben «hacerse cargo de ese dolor, la sobrevictimización o revictimzación de las víctimas y no solo de las víctimas. También de sus abogadas, de sus familiares, de colectivos feministas». Pero en ningún momento les pide perdón e incluso afirma que la ley está «bien hecha».

«Yo sé que la ley está bien hecha y que el propio Partido Socialista, ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales de rebajas de penas a petición del Partido Socialista y del presidente podrá hacer modificaciones a la ley que nos permita dar una respuesta unitaria por parte del Gobierno pero esta ofensiva del Solo sí es sí no se puede saldar con una vuelta al Código Penal ‘de La Manada’».

Montero, gobernando desde el eslogan, ahora se refiere al Código Penal anterior como «’de La Manada’» y reivindica que a uno de los delincuentes sexuales del infame caso, se le negó la reducción de la condena con la nueva ley.

Sin embargo, la ministra miente de forma descarada porque la razón expuesta por la Audiencia de Navarra para no rebajar la condena del culpable no es porque la nueva normativa «esté bien hecha» sino porque estimó que la condena de 15 años al delincuente es proporcional dentro de los parámetros del ‘Sí es sí’. Además, al no tener la sentencia mínima, no se aplica por defecto la rebaja.

La ministra también pide que hayan más policías para proteger a las mujeres pese a que desde su partido han vejado en reiteradas ocasiones a las fuerzas de seguridad del Estado.