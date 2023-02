La verdad sobre el bailecito viral de Macarena Olona por Shakira que no gustará a nadie

Macarena Olona y Shakira en un principio no tienen mucho en común. Sin embargo, la exdiputada de VOX ha encontrado en la colombiana una artista con la que sentirse muy identificada. Ambas tienen rencor acumulado. La cantante contra su expareja Gerard Piqué y la abogada del Estado contra el partido con el concurrió a las elecciones en Andalucía. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de Olona bailando un trozo de la famosa colaboración de Shakira con Bizarrap. Sin embargo, no es real. Se trata de un ejemplo de deepfake. La que aparece en el vídeo no es la política alicantina.

La propia Olona ha compartido el vídeo en sus redes para promocionar su próxima entrevista con Jordi Évole en La Sexta que se emitirá el 19 de febrero de 2023. Una intervención en el programa que se anuncia como explosiva por las cosas que Olona contará sobre sus antiguos compañeros de formación. «Tengo mucho material de esta entrevista. Ella tenía muchas ganas de hablar», aseguró el propio Évole en El Hormiguero el 9 de febrero de 2023. «A Macarena Olona le están llegando ahora insultos, amenazas, vídeos montados con contenido pornográfico, la tía dice ‘conmigo se han equivocado’, que alguien del nivel que ella ha tenido en esa organización hable… muchos votantes de VOX pueden flipar porque hay muchas cosas que nunca se han dicho de ese partido desde dentro: cuenta que hay homofobia, racismo, que hay nazis y que en VOX hay corrupción y comportamientos mafiosos. Si lo digo yo no tiene ningún valor, pero si lo dice ella sí», añadía Évole ante Pablo Motos.

La entrevista de Olona con el presentador de La Sexta apunta ser un bombazo en forma de venganza, casi como las canciones de Shakira contra el padre de sus hijos. Lo cierto es que la propia Olona ya jugó a las comparaciones con la ex del futbolista subiendo a sus redes una imagen en blanco y negro en la que lucía una sudadera con una frase de la canción de Shakira con Bizarrap: «Una loba como yo no está pa’ novatos». El propio programa patrocina la entrevista con la frase «que no nos salpique» en referencia a otra famosa frase de la citada canción.

La música es una de las grandes aficiones de Olona y no es la primera vez que se viraliza algo de ella relacionado con un tema famoso. En el evento VIVA 21 que VOX organizó en el Ifema de Madrid en 2021 la vimos en un vídeo dándolo todo al ritmo de otra Macarena, la de Los del Río. Eran otros tiempos y Olona y VOX vivían una luna de miel que ahora se ha tornado en amargo divorcio. No, Macarena está vez no ha bailado a ritmo de Shakira pero lo importante no es que sea mentira, sino el mensaje que ese supuesto baile manda. Vamos, casi, casi como en política.