La infame chulería de Évole (laSexta) contra Ayuso e Inda y todo por promocionar su programa

La hipocresía los define.

El presentador de ‘Lo de Évole’ ha vuelto a hacer proselitismo en laSexta, al referirse sobre la publicación de la Comunidad de Madrid ante el discurso que hizo la viuda de Carlos Saura en los premios Goya.

Jordi Évole esta vez ha criticado en La Roca el mensaje publicado en el perfil oficial de la Comunidad de Madrid de Twitter, en el que respondía a los comentarios sobre la sanidad pública, en los que agradeció la labor del personal sanitario de los distintos centros de Villalba, al tiempo que pedía que «cuidaran» a la sanidad pública.

«La viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo del hospital de Villalba. Y ha pedido que se cuide la Sanidad Pública. Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona».

Al Follonero, estas palabras le parecen terribles al asegurar que pensaba «que eran de mentira» y que se trataba de una cuanta falsa o de parodia:

«Calificarlo me resulta violento. Prefiero no hacerlo porque cuando los he leído pensaba que era una cuenta fake, pensaba que era algo que se había escrito desde una cuenta que utilizaba el logo de la Comunidad de Madrid pero se ve que no, pensaba que eran de mentira. Que eran un bulo más de la red».

Esta respuesta fue ‘aplaudida’ por Nuria Roca, que con una sonrisa, le contestó: «Bueno Jordi, yo creo que con esto está contestado».

Pero este no fue el primer ataque de Évole al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Durante la misma gala, llamó a asistir a la manifestación del día de ayer contra la mandataria regional que convocaron sindicatos afines a Podemos y PSOE con la excusa de la sanidad pública. «Hoy que ya es domingo, a las doce hay una manifestación en Madrid a favor de la sanidad pública».

Eso sí, sobre la menor fallecida en la sanidad valenciana después de haber acudido tres veces a urgencias, ni media palabra. Tal vez tenga que ver con el hecho de que allí gobierna el PSOE de Ximo Puig y, claro está, a la mano que da de comer a todos estos artistas de medio pelo no se la muerde.

El presentador de laSexta también recordó que ahora se cumplían 20 años del ‘No a la guerra‘ y quiso tener una especial mención con actores y cineastas:

Os quería dar las gracias a los del cine porque a muchos nos enseñasteis a no callarnos, muchas gracias.

Sin embargo, para «no callarse» sorprende que no se pronunciara sobre las nefastas consecuencias de la chapuza de la ley del ‘Solo sí es sí’, del escándalo de los ERE de Andalucía o de la trama de corrupción Azud. Sorprende que recuerde lo del ‘No a la guerra’ cuando apoya a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que ha enviado armas y tanques a Ucrania. Muy coherente no es.

Pero estas acciones desataron una cascada de reacciones en las redes sociales, que señalaron al presentador por hipócrita. Por si fuera poco, cuando desde OkDiario le recordaron en un artículo su amistad con el coordinador general de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, cargó contra el director del digital, Eduardo Inda.

Pero la respuesta del autor del texto dejó sin palabras a Évole:

«Jordi, la noticia la firmo yo, Inda no ha tenido nada que ver. Si quieres me entrevistas y te explico por qué abrazarse con terroristas está feo y que «a parte» se escribe todo junto. No te cobraré nada».