Victoria Rosell pierde los papeles en TVE y carga contra las víctimas de la Ley del ‘solo sí es sí’

Victoria Rosell perdió los papeles en directo.

Durante su participación en ‘La Hora de la 1’ del 14 de febrero, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género intentó desesperadamente echar balones para evitar asumir responsabilidades por los nefastos impactos de la Ley del ‘solo sí es sí’.

A pesar de que un gran número de víctimas de agresiones sexuales están preocupadas al ver cómo más de 500 violadores se han beneficiado de la polémica normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad, para la política de extrema izquierda se trata de una “alarma injustificada”.

Los argumentos de Rosell no terminaban de convencer siquiera a los presentadores de la cadena pública, quienes le recordaron que la Ley del ‘solo sí es sí’ llevó a la inminente puesta en libertad del conocido como violador del portal de Lugo y también que una de sus víctimas teme que el agresor pueda reincidir.

Sin embargo, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género decidió restar toda importancia a las palabras de la víctima y se dedicó a cargar contra la propia TVE y resto de medios de comunicación.

“A mi no me parece muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado», indicó. Eso sí, ni una sola palabra de autocrítica por la chapucera ley de Irene Montero. Al contrario, aprovechó su presencia en el plató para volver a insultar a los jueces.

«Que tenga claro que la responsabilidad de esta revisión es del órgano judicial que, pudiendo no haber revisado, porque concurren todas las agravantes que ahora mismo agravarían la pena, están yendo de mínimas a mínimas en algunos casos con una clara voluntariedad de choque», insistía la política de extrema izquierda.

En este sentido, Rosell insistió en que el Gobierno tiene que aceptar y respetar las decisiones judiciales «aunque no las comparta», pero «no puede asumir la responsabilidad de un poder que se reclama independiente».

Además, la Delegada del Gobierno volvió a aferrarse a que «solo una mínima parte» de los jueces están revisando a la baja las sentencias, algo que se contradice con los datos que los distintos Tribunales Superiores de Justicia van haciendo públicos día tras día.

A favor de censurar

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, pidió a los medios de comunicación que no informen de los recursos que están solicitando los “abogados de violadores” para reducir las condenas de sus clientes a través de la polémica ley impulsada desde Podemos.

Para la jueza vinculada al partido de extrema izquierda, la autocensura es necesaria, ya que dicha información “alarma mucho a las mujeres”. Irónicamente, Rosell parece estar más preocupada por la presión mediática contra la ministra de Igualdad que en la propia existencia de una normativa que está ayudando a condenados por delitos de índole sexual.

“Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones, como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres, y es lo que piden abogados de violadores, que quieren menos pena. De estas se están apreciando y muchísimas más, no”, recalcó.

Además, la delegada del Gobierno contra la violencia de género intentó tapar el sol con un dedo al negar que la Ley del ‘solo sí es sí’ tenga fallos.

“Los órganos jurídicos del Estado no apreciaron ninguna necesidad de añadir otra [disposición] transitoria a las que ya existen, porque en algunos casos se hubieran rebajado los mínimos», ha señalado. «Ofende a la inteligencia que se proponga una transitoria diciendo que no pueda ser retroactivo, eso nadie lo ha mencionado, salvo bulos, y no es posible constitucionalmente”.

Las declaraciones de Rosell están generando una avalancha de ‘zascas’ y varapalos contra la jueza de Podemos, a quien comparan con los regímenes de Venezuela por su petición de autocensurar a la prensa.

El exdirector de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, no dudó en denunciar el peligro para la democracia que supone la propuesta de la delegada del Gobierno: