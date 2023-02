Una representante de los autónomos se mete en un jardín bestial en TVE: difunde un bulo para defender a Irene Montero y la ponen a caer de un burro

Menudo dislate.

La secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE, María José Landaburu, ha quedado retrata al defender la chapuza de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como Ley del Sí es Sí, que impulsó la ministra de Igualdad Irene Montero, y fue aprobada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que, la doctora en Derecho y «feminista», aseguró que la nueva normativa que ha tenido como consecuencia la rebaja en las condenas de más de 470 delincuentes sexuales aseveró sin ruborizarse en el plató de Hablando Claro de TVE, que la ley estaba «bien hecha».

Por si fuera poco, cargó contra los jueces como lo hacen los de Podemos, que redactaron la ley y la no atendieron a los más de 20 reportes que se enviaron revisando el texto y alertando de las consecuencias que podrían tener.

«Lo que dice es que esto que se llama sumisión química no se puede hacer y es una agresión sexual y eso ha entrado en vigor ahora, pese a algunos jueces que no les ha gustado y no han fallado en esa dirección».