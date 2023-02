Pepe Rodríguez (Masterchef) cuece a zascas a Pablo Iglesias con una frase que tiene mucha miga

Asado a zascas.

Pepe Rodríguez, juez de ‘Masterchef’ (TVE) y propietario del Restaurante El Bohío, no dudó un instante en decir lo que realmente piensa sobre los políticos populistas y más en concreto sobre el fundador de Unidas Podemos.

Entrevistado por Jenaro Castro en el programa ‘Plano General‘ en La 2 de TVE, respondió así cuando le pidió el periodista que eligiera a quién metería en los fogones de su cocina y a quién dejaría fuera de la misma y que se dedicase únicamente a preparar los bocadillos

Y ahondó en sus críticas contra Pablo Iglesias:

Había una historia en la política española hasta que aparecieron ciertos personajes que han venido a cambiar para no cambiar nada. No me vendan ustedes algo que no han cumplido. Para eso existe la televisión, para la hemeroteca. Yo, que creía en esa gente, pensé que hacía falta una nueva política, que nos contara cuál es esa casta que ya está un poquito sobada y manida… Y han venido para ser igual de casta, con lo cual qué decepción, qué pena.