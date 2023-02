Esta es la ‘neutralidad’ de TVE: Escuche las preguntas capciosas de Xabier Fortes a Roberto Sotomayor (Podemos) sobre el PP, VOX y Vallecas

Esta es la ‘neutralidad’ que a día de hoy hay en TVE.

El programa ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas) entrevistó en la noche del 22 de febrero de 2023 a Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos al Ayuntamiento de Madrid.

La entrevista, que fue un auténtico bálsamo para el exatleta, tuvo preguntas de esta ‘profundidad periodística’ por parte del presentador Xabier Fortes poniendo en la diana a formaciones como VOX y a un número notable de habitantes del barrio madrileño de Vallecas:

El candidato podemita dijo desconocer que hubiese ese tipo de votantes en barrios como Vallecas y otros como Villaverde y Vicálvaro:

No es cierto. Realmente ahí hay un votante de izquierdas. Es verdad que en las últimas elecciones hubo una dispersión del votante de izquierdas. También tengo que decir que hay una gran desafección política que es el gran drama de nuestras democracias. Yo creo que tuvimos una gran oportunidad en el Madrid de Manuela Carmena donde se hicieron cosas muy interesantes. Es verdad que llegamos hasta unos puntos que hasta hace muy poco eran impensables, pero creo que no fueron los suficientes. Si uno pregunta a los habitantes de fuera de la M-30 muchos dicen que el cambio de Manuela Carmena allí no llegó.

Yo lo que noto es que la gente tiene ganas de cambio, de que haya un gobierno que piense en ellos. Yo siempre tengo el barrio como centro de mi discurso porque creo que no es de recibo que tengamos, y siempre hablo de las tres uves, Villaverde, Vallecas y Vicálvaro, que son tres centros donde podríamos hacer cosas interesantes a nivel de tejido productivo, con polígonos industriales que están abandonados y podríamos darles una vida.