El enésimo fracaso del Barça en Europa provoca la «carita de perdedor» de Jota Jordi: «¡Estoy harto!»

El Barcelona, que en LaLiga va como un tiro hacia el campeonato, en Europa no para de coleccionar fracasos.

El pasado jueves 23 de febrero, el Barcelona visitaba el ‘Teatro de los sueños’, el estadio del Manchester United. Pero, como es habitual en los últimos tiempos, más sueño volvió a ser pesadilla.

El Manchester United ganó, con remontada incluida, al conjunto de Xavi por 2 a 1. El técnico catalán, además, lleva cuatro eliminaciones en Europa en tan solo dos años como técnico azulgrana. Dos eliminaciones en Champions y otras dos en Europa League.

Y de todo ello se habló en El Chiringuito. El programa presentado por Josep Pedrerol dio paso a uno de sus tertulianos más culés, Jota Jordi, el cual se mostraba bastante hundido:

«Yo tengo cara de perdedor y estoy harto. Tengo que ir a Europa y ganar. Estoy harto de los fracasos. Estoy hasta las mismísimas de esto. ¡Llevamos ocho años perdiendo coño! Mañana me levantaré y pensaré otra cosa, pero estoy harto de perder en Europa. No puedo más. Ni con el himno de la Champions, ni con el de la Europa League. Hasta dentro de 7 meses no sonarán en el Camp Nou. Es que tengo cara de perdedor».