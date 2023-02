Sánchez recurre en Telecinco al comodín de Ayuso para rehuir las preguntas de Piqueras sobre el ‘Tito Berni’

Fue la entrevista del quiero y no puedo.

Pedro Sánchez supo salir perfectamente por la tangente cuando Pedro Piqueras (Telecinco) le cuestionó en la noche del 27 de febrero de 2023 por el llamado ‘caso Mediador‘ y ese personaje de folletín (nunca mejor dicho) conocido como ‘Tito Berni’ (PSOE).

Ese asunto de turbia corrupción en Canarias, que afecta directamente a un exdiputado socialista, a un general de la Guardia Civil y empresarios que pagaban, entre otros ‘peajes’, orgías con prostitutas y drogas, para obtener ventajas fiscales y subvenciones, fue despejado en todo momento por el presidente socialcomunista alegando que lo que él sabía lo conocía por los medios de comunicación ya que ahora mismo el caso se está investigando.

Por supuesto no faltó el clásico argumento de que ese señor, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, no formaba parte ya del PSOE, un modo sibilino de empezar a sacudirse cualquier tipo de responsabilidad respecto a esa sórdida trama:

La justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional se encarga de este caso. Desde el punto de vista político, primero, el rechazo rotundo y la condena del PSOE, como secretario general del PSOE. En segundo lugar, esta persona ya no es diputada de las Cortes Generales. Tampoco es miembro del partido y actuamos de forma tajante a las pocas horas que se dio a conocer el caso. Me lo he tomado muy en serio esto, porque la moción de censura del año 2018 fue el producto de un hartazgo, de un ‘tenemos que acabar con estos casos de corrupción’.

Para Sánchez, lo único que queda demostrado es la agilidad del PSOE a la hora de cortar de raíz este y otros casos de corrupción, pero insistiendo en la idea matriz de que él no tenía datos sobre el particular:

Efectivamente la corrupción era entonces la segunda o tercera preocupación de los españoles en las encuestas. Hoy, afortunadamente, no está entre las primeras 40 preocupaciones de los ciudadanos. Y eso también tiene que ver con el compromiso del Gobierno de España y mi partido en este caso, afectado hoy con este caso. No tengo datos, pero sí digo una cosa. Desde que he sido secretario general del PSOE, hemos actuado siempre de manera tajante y contundente ante cualquier caso de corrupción que se haya podido perpetrar en el PSOE. Nosotros atajamos la corrupción y no la encubrimos.