La amenaza de Patxi López (PSOE) a los periodistas que investigan las compañías del ‘Tito Berni’ deja petrificada a Susanna Griso

Es de traca.

Cuando el PSOE está enfangado hasta las trancas por el llamado ‘caso Mediador’ y las correrías de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni‘ con empresarios y una quincena de diputados socialistas, siempre hay quien intenta desviar el tiro.

Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, fue entrevistado por Susanna Griso en ‘Espejo Público’ (Antena 3), más que dar explicaciones lo que hizo fue amenazar a los medios de comunicación, a los periodistas que están escarbando a fondo en este caso de auténtica corrupción.

De hecho, el diputado socialista, en los momentos previos a la entrevista, se le veía incómodo, algo que no se le pasó por alto a Griso, quien dijo haber visto a López revolviéndose en la silla ante las opiniones que estaban vertiendo los periodistas presentes en la primera parte de la tertulia.

Ya metidos en faena y preguntado por quiénes eran los ‘famosos’ 15 diputados del PSOE que habían estado con ‘Tito Berni’, Patxi López optó por sacar la artillería pesada y acusar a los medios de comunicación, algo que dejó a Griso completamente petrificada:

Griso preguntaba si no sería más fácil dar la lista de los 15 diputados de marras y el entrevistado se parapetaba en el respeto que había que tener por esos parlamentarios a la hora de no ponerlos en el disparadero:

La periodista quiso conocer si solo fueron a cenar y ¡ojo a la respuesta del socialista:

A lo que Griso fue a cuchillo:

López, dándose cuenta del patinazo, se puso de los nervios:

No me malinterprete y no diga lo que yo no he dicho. Yo lo que he dicho es que en algunos casos no porque son los casos con los que hemos hablado y de los que tenemos constancia de que han podido acudir a alguna cena. Punto. Cena. Punto.