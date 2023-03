El ‘Mediador’ advierte en laSexta cuál será próxima cabeza que ‘rodará’ en el PSOE por la trama de Tito Berni

El ‘Mediador’ advirtió que rodarán más ‘cabezas’ dentro del PSOE.

En su participación en el programa ‘Más Vale Tarde’ del 28 de febrero, Marco Antonio Navarro Tacoronte adelantó que pronto habrá una dimisión o expulsión de una importante figura del Partido Socialista. Y todo apunta a que se tratará Olivia Delgado, senadora del PSOE por la isla de Tenerife que ya ha emprendido acciones legales en su contra.

Al ser preguntado por la querella de Delgado, el ‘Mediador’ fue tajante: “El que anuncia una querella lo hace para protegerse de lo que puede venir. ¿Sabe qué viene luego de una querella anunciada?, una dimisión o una expulsión”.

También aprovechó para dejar claro que Delgado se sintió identificada por si misma, ya que alega que “yo solo nombro a una senadora, nadie podrá decir que yo dije el nombre de ella”. Al ser preguntado directamente si se refería a ella, Navarro Tacoronte insistió en que “yo hablo siempre de una senadora, pero no digo quién”.

“En vez de gastarse el dinero en denunciarme a mí, que se lo gaste personándose en la causa, ¿vale? Es lo que tiene que hacer y mirar en el interior del PSOE Canario”. Si bien matizó que “no todos los socialistas son malos en Canarias”, sí insistió en que la senadora debería “en lugar de gastar el dinero público en querellarte contra mí, personarse en la causa”.

Senadores y ministros

Al ser preguntado por Cristina Pardo e Iñaki López por quién tomaba la decisión final, quién era el cabecilla, Navarro precisó que él no podía actuar sin que el diputado Juan Bernardo (Tito Berni) «hablase con el director general de ganadería de Canarias y tomase los acuerdos necesarios».

Además, reconoció que «las mordidas se pagaban a su asociación deportiva». «Eso está en el sumario. Era el canon para poder visitar el Congreso. Si quieres entrar en la familia, había que abonar unos 5.000 euros en la cuenta bancaria del equipo de fútbol».

«No se puede hacer nada si no tengo al político ni el empresario. Yo solo presentaba a ambas partes y estaba atento de que fuera como tenía que ir», explicó. Eso sí, optó por no decir nada sobre los nombres de ministros, diputados y senadores socialistas involucrados en el ‘Caso Mediador’.

Pero cuando la presentadora, Cristina Pardo, le ha preguntado si puede mover la cabeza para confirmarlo, su reacción ha sido la siguiente: «Se la estoy moviendo. No he dicho ni que sí ni que no. Me callo».