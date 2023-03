‘Tito Berni’ se calienta en Antena 3: Tilda a las prostitutas de «amigas» y carga contra Ferraz

‘Tito Berni’ soltó la lengua durante su entrevista con Antena 3.

En su primera entrevista en una televisión nacional tras salir a la luz el polémico ‘Caso Mediador’, el socialista Juan Bernardo Fuentes asegura que fue víctima de una “trampa” y que, en ningún momento, ha consumido “sustancias estupefacientes” o prostitución.

En su versión, el supuesto cabecilla de la trama de corrupción que salpica al PSOE vivió lo denunciado desde un punto de vista mucho más inocente:

“Me tocan a mi habitación, me dicen que me va a a presentar el señor Navarro a unas amigas, obviamente yo nunca salgo de mi habitación, sin vestir, voy con mi pantalón y salgo y me ponen un brazo por la espalda y me hacen una fotografía”.

A lo que agregó: “Me siento una víctima y tengo la sensación de haber sido el conejillo de indias de alguien”. Si bien niega haber consumido prostitución, pide disculpas a su mujer e hijos, ya que “las fotografías que aparecen publicadas hacen daño”.

‘Tito Berni’ también aprovechó para cargar contra Ferraz. Tras reconocer que no se siente abandonado “por mis compañeros de base”, sí reconoce que le dieron la espalda desde la “dirigencia del partido”.

El socialista asegura que, al menos, esperaba recibir una llamada de la cúpula del PSOE defendiendo su “presunción de inocencia”, en lugar de las declaraciones de su compañeros de partido que le “han dolido”.

Sobre la comunicación que mantiene con su partido, ‘Tito Berni’ reconoce que “con militantes de base hay mucha. Me dan ánimos, conocen mi integridad, saben que yo soy una persona que no haría ninguno de los hechos que figuran en la causa como investigado. De la dirigencia ninguno. Ni a nivel insular, ni regional, ni estatal».

Finalmente, optó por negar cualquier tipo de relación cercana con Marco Antonio Navarro.

«Pues yo le puedo decir que de personal nada. Hay fotos, sí, efectivamente. Fotos que hacen mucho daño, pero yo le voy a decir una cosa, yo soy una persona infartada, en el año 2000. Una persona diabética e insulinodependiente. Soy una persona que me dio un ictus, varios ictus me han dado, después de 2010. Una persona que toma medicación diariamente. Y como digo, insulinodependiente. Jamás en mi vida, jamás en mi vida, y me someto a cualquier prueba de toxicología, he consumido sustancias estupefacientes. Jamás, en mi vida he consumido sustancias estupefacientes (repite)»

«Por esas fotos que, yo desconozco que se hicieran, hoy revelan que en el sumario constan cientos de miles de fotos. ¿qué persigue una persona que va haciendo cientos de miles de fotos con todo aquél que se reúne o habla? O conversaciones que habla… En fin, no lo entiendo. Yo digo, mi condición personal me permite llevar una vida tranquila. Yo no estoy para que me den más infartos ni que me den más ictus…», agregó.