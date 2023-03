Miguel Bosé habla de su vida sentimental y sus adicciones con Pablo Motos: «Por desamor caí en el alcohol y las drogas»

Miguel Bosé está de promoción. Por fin llega a España su serie biográfica. Una continuidad de los dos libros de memorias que lleva publicados. Productos ambos en los que viene a contar lo que siempre hemos sabido y tenía como costumbre enconada negar. Bosé es borde con la prensa española, pero también es consciente de que su futuro pasa por saber sacar rentabilidad a su pasado. Por eso acudió a El Hormiguero el 1 de marzo de 2023. Un programa que el califica como «de la libertad» ya que «siempre he podido decir lo que he querido».

En el programa, donde estuvo acompañado por el joven José Pastor que lo interpreta en su serie autobiográfica, repasó algunos de los temas que siempre lo han perseguido. Incluida su compleja relación con sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé. Sobre su padre aseguró que «no se le negaba nada porque era un icono del franquismo y no dejó señora con cabeza». «Él no me quería, no era un heredero digno», aseguró sobre su relación con su padre que ya describió con detalle en su libro El hijo del Capitán Trueno.

Miguel Bosé y @JosePastorr_ nos presentan “Bosé”, una serie sobre la vida del cantante que se estrena en @SkyShowtime pasado mañana #BoséPastorEH pic.twitter.com/LyBBczIDSi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

También fue complicada su relación con su madre Lucía Bosé que estuvo llena de altibajos y de momentos de alejamiento. Bosé describe a la diva italiana como «distante, fría, intelectual, de vanguardia». «Ella y mi padre estaban destinados a joderse«, remató.

Su bisexualidad

También su vida sentimental, que siempre ha intentado mantener oculta, fue protagonista de la charla con Pablo Motos. «Al principio de mi carrera tuve que ocultar que era bisexual, era un suplicio», aseguró. A pesar de ello recordó que «cuando salía los viernes siempre pillaba cacho, ya fuera por un bando o por otro».

El interés de los medios por su vida privada le llevó a vivir momentos complicados. «Como no tenían cojones de llamarme maricón y drogadicto decían que tenía sida porque era una enfermedad asociada a eso», afirmó sobre uno de sus peores momentos. Fue en 1993 cuando una radio aseguró que el artista estaba ingresado en ese momento afectado por el dida. Realmente, se encontraba rodando en Francia la película La reina Margot. A su llegada a España concedió una recordada entrevista en Antena 3 con Mercedes Milá. A partir de entonces su relación con la prensa del corazón, que nunca había sido especialmente cercana, entró en una deriva de no entendimiento mutuo.

Las drogas

La dependencia de sustancias es otro de los temas que también trató Miguel Bosé sin ocultarse. Según el intérprete de Amante bandido conoció el mundo de las adicciones por culpa de un fracaso amoroso:

«Yo no bebía, ni fumaba, era todo disciplina, pero en un momento de desamor caí en el alcohol y las drogas».

Los momentos en los que Miguel Bosé entró y dejó el mundo de las drogas #BoséPastorEH pic.twitter.com/cDqTtIfEkJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

«En Archy fue donde me metí la primera raya de mi vida, me tomé la primera copa y empecé a fumar. Después vinieron años en los que mi profesión era la de salir», rememoró. En esa tapa de su vida reconoció que «me metía todo lo que pillaba e hice cosas impensables». Pero ahora su vida es muy distinta. «Hace 12 años que no fumo ni bebo ni nada de nada. Se puede», afirmó.