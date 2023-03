Nuria Roca (‘El Hormiguero’) carga contra la última chifladura de Irene Montero: «A lo mejor no conoce lo suficiente mi coño»

Le ha dado hasta en el velo del paladar.

Nuria Roca, en ‘El Hormiguero 3.0′ (Antena 3), no pudo resistirse a comentar y a mandar a esparragar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la última campaña lanzada por su departamento.

La política morada pretende regular la vida sexual de las mujeres a golpe de ocurrencias de lo más variopintas y, a buen seguro, con un coste importante para el bolsillo de los sufridos contribuyentes españoles:

La titular de Igualdad, acompañada de las de la ‘banda de la tarta’ comentó en el acto de presentación de la campaña que:

Una vez puestas las declaraciones de Irene Montero, Nuria Roca pidió a Pablo Motos intervenir para dar su punto de vista sobre la última chifladura de la de Unidas Podemos:

Me vais a perdonar porque como soy la única aludida en el discurso porque tengo 50 años y dentro de dos semanas cumplo 51, decirle a la ministra Montero que a lo mejor no conoce lo suficiente mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir.

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ siguió con su alegato contra Irene Montero:

Creo que es importante que esto se tenga en cuenta. Hombre, es que a lo mejor yo a esta edad no sé aún lo que tengo que hacer o tengo que dejar de hacer. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir.

Por su parte, Cristina Pardo adujo que la ministra de Igualdad no es quien para dictar sobre qué hablar:

Y Juan del Val fue directo a la yugular de la titular de Igualdad y todas las acólitas que la arropan como Ángela Rodríguez Pam:

Perdonadme una cosa. Yo no me meto en la vida de nadie, ¿pero con qué hombres se acuesta esta gente? Lo digo con total cariño. El otro día va una y dice que a los hombres nos asustan los vibradores. A mí no me asusta ningún vibrador, que es algo estupendo y es una cosa estupenda.