Colosal enganchada entre Antonio Naranjo y Risto Mejide a cuenta del estado mental de Pam

¡Qué mal lo debe estar pasando Risto Mejide!

El presentador de ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), a pesar de demostrar que está en contra de las barrabasadas verbales vertidas por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, no permitió que se pusiera en tela de juicio la estabilidad mental o emocional de la susodicha.

En el programa del 13 de marzo de 2023, después de poner un vídeo con todas las burradas de la podemita, entre ellas la de grabarse un vídeo en el que unas niñatas gritaban burradas contra la madre de Santiago Abascal o la entrevista a un canal web de Mediaset en el que se acusaba a los hombres españoles de ser poco menos que unos violadores de tomo y lomo, Antonio Naranjo era muy claro en el diagnóstico.

Y eso que el periodista de Alcalá de Henares (Madrid) tuvo que lidiar con las interrupciones de Javier Aroca. Pero aún así pudo exponer su argumentación:

Lo que es intolerable es que esta señora sea tan tibia con los violadores de verdad porque ella está promoviendo una ley que ayuda a los violadores y a los pederastas. Esto es lo que está pasando en España. Es un hecho, no una opinión. Son agresores sexuales que se están viendo beneficiados. Las consecuencias de la ley que promueve esta secretaria de Estado son de tibieza con los violadores de verdad y que encima esta persona se permita señalar a violadores ficticios para criminalizar al conjunto de los hombres es inaceptable.

Lo que yo creo es que esta señora necesita algún tipo de tratamiento y sin embargo lo que tiene es el BOE a su disposición para legislar. Porque no es una frase desafortunada. Todas estas cosas que dice se están plasmando en el Boletín Oficial del Estado como leyes vinculantes. Su ley trans que no hay por dónde cogerla, su ley del solo sí es sí que no hay por dónde cogerla. Todas las leyes que el Ministerio de Igualdad promueve con la complicidad del presidente del Gobierno están marcadas por los mismos delirios que todos vemos cuando abre la boca y suelta estas barbaridades. Pero sus leyes son iguales.

La palabra ‘tratamiento’ hizo que Risto Mejide saltase como un poseso tratando de conseguir que Naranjo retirase el vocablo bajo el argumento de fuerza de que el tertuliano no era psiquiatra y, por tanto no podía ir recomendando eso a nadie y menos delante de una pantalla:

No sabía yo que tú tenías el título de psiquiatra para poder ir prescribiendo tratamientos.

Naranjo saltó y fue muy claro en su contestación:

Una persona que prescribe el aborto de la madre de Abascal, yo esto lo digo como ayuda, no es que sea algo malo. Una persona que se ríe cuando le dicen que hay violadores que se están beneficiando y se lo toma a cachondeo, necesita tratamiento. Porque la otra opción es peor y es que, en vez de no estar muy centrada, es que sea malvada. Así que me quedo con la primera.

Mejide siguió sin apearse del burro:

Para criticar a alguien no hace falta decir que necesita tratamiento. No se tiene que utilizar el tratamiento como una descalificación. Además tú no eres un especialista para prescribir eso en una televisión. Se lo sugieres fuera de cámara, pero dentro de la cámara tenemos que ser respetuosos.

Sin embargo, Naranjo no se arrugó ante el cabreo de Risto Mejide y fue muy claro: