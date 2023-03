Hasta Ana Pardo de Vera da la espalda a Mónica García en directo: «¡Dimite, tienes plomo en las alas!»

Mónica García se está quedando cada vez más sola.

Durante su participación en el programa ‘Todo es Mentira’ del 16 de marzo, Ana Pardo de Vera sorprendió al darle la espalda en directo a la candidata de Más Madrid por su falta de coherencia política.

La representante de la extrema izquierda, que solicitó la dimisión inmediata de Enrique Ossorio por cobrar el bono social térmico, fue pillada cobrando la misma ayuda, por lo que (después de una desaparición de horas de la vida pública) reapareció llena de excusas y disculpas.

A pesar de su ‘espíritu feminista y progresista’, García se escudó… en su pareja: “Se lo pregunté a mi marido y pensé que era un recibo devuelto, algo de bajada de impuestos… No pone nada de un bono social. Si te pone ‘Ayuda del Estado por bono social térmico’ te salta la alarma, pero no lo pone. Tengo 3 hijos pequeños pero no lo necesito», indicó en la Cadena Ser.

Si bien indicó que «voy a ver cómo devolverlo», la representante de Más Madrid olvida que, según su propio partido, la ‘hoja de ruta’ que debía seguir el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso era “comparecer, devolver el dinero y dimitir”. Un último paso que, como era de esperar, no dará García.

Su falta de coherencia hizo que hasta la exasesora de Pedro Sánchez le atacada frente a Risto Mejide y Cristina Cifuentes: “Debe dimitir, tiene plomo en las alas”.

Juan Lobato, ‘pillado’ mintiendo

El candidato del PSOE, Juan Lobato, mintió en el ‘Todo es Mentira’ del 15 de marzo al asegurar que no puede renunciar a las deducciones de Hacienda por ser familia numerosa y que, además, era un proceso que se activaba automáticamente.

Una trola que desmintió Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, a través de sus redes sociales.

“Lo que es de vergüenza es que como experto en Hacienda digas ayer que la condición de familia numerosa es irrenunciable cuando haces la Declaración de la Renta y la Agencia Tributaria diga que para “solicitar esa deducción” hay que marcarlos. Cuanta hipocresía”.

Lo que es de vergüenza es que como experto en Hacienda digas ayer que la condición de familia numerosa es irrenunciable cuando haces la Declaración de la Renta y la Agencia Tributaria diga que para “solicitar esa deducción” hay que marcarlos. Cuanta hipocresía. https://t.co/8nFUY36cSZ pic.twitter.com/Q5Z3yIvuDj — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 16, 2023

Por si quedaban dudas, solo 24 horas después de la mentira de Lobato, Risto entrevistó a Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda, quien reconoció que se trata de una deducción que debe ser marcada por el contribuyente.

Es decir, que sí es renunciable y no se genera de forma automática como mintió el ‘lacayo’ de Sánchez en Madrid.