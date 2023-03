Pablo Motos se descojona de Mónica García por su ‘karma’ con el Bono Térmico

Es el ridículo de la semana. Y probablemente, del año.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, se dio uno de los peores autozascas de la historia política cuando pidió la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, por cobrar el Bono Social Térmico… ¡que ella también cobraba!

Por su puesto, en su caso, ni ha asomado la palabra dimisión y con un simple «perdón», ha intentado zanjar la nueva polémica por cobrar dinero público «sin saberlo».

El último en trolear a la conocida como ‘Mema’ ha sido el presentador de El Hormiguero, Pablo Motos.

En el programa de Antena 3, el presentador reflexionó riéndose sobre qué es el karma y ofreció el mejor ejemplo: la pifia histórica de la ‘pistolera’.

El periodista Alfonso Ussía le ha metido un segundo repaso en menos de una semana a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

La ‘pistolera’ ha tenido una semana para olvido con pifias que ya no solo harían sonrojar a cualquiera sino que serían motivo de renuncia a la vida política.

El fin de semana pasado, haciendo honor a su mote, ‘mema’, definió los atentados del 11M como un «accidente». Pero lo que vendría en los días posteriores, supera todos los límites. Luego de pedir la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, por cobrar el bono térmico pese a tener una alta renta, se dio a conocer que ella cobraba la misma ayuda.

Por supuesto, esto no pasó desapercibido para Ussía, que le dedicó su columna de este viernes, 17 de marzo de 2023, en El Debate. Además de destacar el ridículo de García hace énfasis en una frase que pronunció en su disculpa: «estudiaré cómo devolverlo».

«No estudie más. Vaya al banco y firme la transferencia. La alguacil alguacilada. Besos», la sentencia.

Mónica García se repite como la cebolla en la Asamblea de Madrid. Así lo hizo en el pleno del 16 de marzo de 2023 donde la lideresa de Más Madrid volvió a atacar a Ayuso recordando los errores de su gestión:

«Son incapaces de reconocer un error. Yo siento vergüenza cuando me equivocó. Usted señor [Enrique] Osorio [vicepresidente de la Comunidad de Madrid] se lleva las manos a la cabeza porque no ve pobres y no se avergüenza, ni lo hace usted, señora Ayuso por la mordida de su hermano, por dar telepizza en los colegios, cargarse la atención primaria, los protocolos de la vergüenza… no sé cómo pueden vivir tan tranquilos tras eliminar el 30% de los pediatras en Madrid».