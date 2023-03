Antonio Papell (TVE) calienta la moción de censura hablando sin tapujos de un cordón sanitario contra VOX

Para esto ha quedado la televisión que pagan todos los españoles.

La noche del 20 de marzo de 2023, en el Canal 24 Horas de TVE, la tertulia dirigida y presentada por Xabier Fortes se convirtió en un aquelarre en contra de VOX.

Con la moción de censura contra Pedro Sánchez que se debatirá en cuestión de minutos en el Congreso de los Diputados este 21 de marzo de 2023, ‘La Noche en 24’ tuvo como invitado al periodista y escritor catalán, Xavier Rius, para que hablase de su último libro.

La publicación, como no podía ser de otra manera, tenía toda la mala saña que cualquier espectador neutral podía imaginar para arrinconar al partido de Santiago Abascal.

El título, sin duda, era toda una declaración de intenciones: ‘VOX, el retorno de los ultras que nunca se fueron’.

Durante la media hora que duró la entrevista a ese autor se repitió machaconamente la idea fuerza de «ultraderecha-extrema derecha», amén de dejar caer términos como el de «cabezas rapadas».

Ya en el turno de cuestiones por parte de los tertulianos que conformaban la mesa de debate, el periodista Antonio Papell, furibundo enemigo de la formación presidida por Abascal, fue directamente a por todas dejando caer la necesidad de que en España se debería de aplicar un cordón sanitario contra ese partido.

El analista expuso así su argumentación poniendo como ejemplo lo que sucede en otras partes de Europa:

En Alemania, durante la pasada semana, hubo un congreso de la CDU-CSU y decidieron, una vez más, no pactar con Alternativa para Alemania. En Berlín, por ejemplo, no habrá más remedio que hacer una coalición entre el SPD y la derecha. En Alemania, por tanto, se mantiene el cinturón, ese cordón sanitario. En Francia también se mantiene enhiesto todavía. Y en Italia la extrema derecha gobierna con la derecha de Berlusconi con toda naturalidad. Es decir, allí no hay cordón sanitario ni nada.