RTVE escurre el bulto de los 3,5 millones despilfarrados en el fallido programa de Ana Morgade

RTVE está intentando escurrir el bulto.

La cadena pública considera que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien debe explicar a los españoles por qué se despilfarraron 3,5 millones en un programa de televisión que, lejos de cumplir sus 10 capítulos previstos, fue cancelado solo horas después de su estreno en TVE.

El diputado Pablo Cambronero exigió a RTVE conocer si existía un estudio previo sobre la viabilidad y coste del programa, así como determinar quién se responsabilizará por las pérdidas millonarias o si, por el contrario, se dejará sin sancionar a nadie por el malgasto del dinero público.

El representante del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados también quiso saber si la productora ‘The Pool’ devolvería el dinero cobrado por un producto que no terminó de emitirse o los representantes del programa.

La cadena pública no solo no respondió a ninguna de las preguntas, sino que decidió echar balones fuera al asegurar: “Sentimos no poder responder a su pregunta puesto que van dirigidas al Gobierno. Por tanto, no somos los interlocutores adecuados”.

Una decisión de RTVE que generó gran polémica en las redes sociales.

La @La1_tve que pagamos todos dice que sus programas son asunto del Gobierno… alucinante. https://t.co/RCqLZivRx9 — Carles Enric (@carlesenric) March 24, 2023

El fracaso de Morgade

La humorista y actriz de izquierdas fracasó con el lanzamiento del programa ‘Vamos a llevarnos bien’, ya que los nefastos datos registrados en la primera entrega hicieron que la cadena pública decidiera suspenderlo de inmediato y en un tiempo récord.

Si bien Morgade buscó captar la atención de los espectadores cargando constantemente en contra Pablo Motos, el tiro le salió por la culata. Lo que hizo que ella misma tuviera que admitir el rotundo fracaso de su programa al asegurar en un comunicado a través de las redes sociales que “no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto”.

A la presentadora ya se le veía desesperada cuando en el estreno de su programa seguía los pasos del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y cargaba una y otra vez contra el presentador de ‘El Hormiguero’.

Por ejemplo, al hablar sobre la entrega de los Premios Oscar María Gómez apuntó que Tom Cruise no estaba nominado.

“Tíos de la Academia no tenéis corazón ¿Qué más tiene que hacer Tom Cruise para que le deis un puñetero Oscar? Miradlo, en el último mes se ha tirado por un acantilado en moto, ha saltado de un avión y todo mientras mantenía viva la llama de la Cienciología. ¿Qué más queréis que vaya a ‘El hormiguero’?, que se va a matar que Pablo Motos va muy a tope”, indicó.

Entre risas Morgade aseguró: “Vamos a dejar a Pablo Motos, que lo estamos breando hoy”.

Sin embargo, el presentador de Antena 3 volvía a aparecer cuando Miguel Maldonado le citó como ejemplo de los escasos pelirrojos o cuando aseguró desafortunadamente que: “María tampoco puede ir a recoger el premio porque me han contratado como repartidor de galletas y tengo que ir a darle un par de yoyas a mi amigo Pablo Motos”.

La propia Morgade adelantó que este no sería el final definitivo del programa, ya que «tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses», pero será sin ella: «Yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados».

«Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Se termina este ‘Vamos a llevarnos bien’ y me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione», se lamentó.