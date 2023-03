Lluvia de críticas a Risto Mejide por defender la abultada diferencia de edad con su actual pareja

Le salió el tiro por la culata.

Han pasado ya tres meses desde que la influencer Laura Escanes y el presentador Risto Mejide pusieron fin a su relación. A pesar del poco tiempo que ha pasado, a ninguno se les ve nada mal, ya que han rehecho su vida, pero separados. Ahora, Risto Mejide está en boca de todos, y no por el hecho de estar enamorado de nuevo, sino, por la enorme diferencia de edad con su actual pareja. Cabe destacar que el presentador tiene 48 años, mientras que Natalia Almaracha, su nueva novia, 27.

El publicista no lo ha dudado dos veces y ha decidido responder a todas las críticas. Fue el pasado domingo 26 de marzo de 2023 cuando Mejide publicó un post en Instagram. El mensaje comienza enumerando la formación académica de su novia, y finalizando con una indirecta:

«Y aún así, pobrecita mía, para algunos todavía no tiene las luces para saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen».

Risto ofrece ‘eliminar el estigma’

Esto se ha sumado a las declaraciones que dio el publicista hace unos días después de la emisión del programa ‘Focus’, de Cuatro, en el que participaron tanto Risto Mejide como Kiko Matamoros para defender las relaciones con diferencia de edad. En la entrevista Risto puso sobre la mesa la idea de eliminar el estigma que viven las parejas con gran diferencia de edad:

«Yo no he elegido esta causa; la causa me ha elegido a mí en cierta forma. No lo hago por mí, es que descubres que existe una tremenda injusticia social, con la gente adulta, y no tienen por qué soportar que les llamen pederastas. Son adultos que han decidido amarse».

Alegó, basándose en estadísticas del INE, que en España hay unos dos millones de personas que se llevan 10 años de diferencia con sus parejas:

«Y fíjate si no hemos identificado el problema que esos dos millones de personas lo sufren en silencio, sin ningún tipo de apoyo, y sin tener siquiera un nombre para describirlo. Cuando tú discriminas a una persona de raza negra, eres un racista; cuando discriminas a alguien que ama a otra personas del mismo sexo, eres un homófobo; y, sin embargo, cuando discriminas a una pareja con diferencia de edad, eso no tiene nombre».

Kiko Matamoros le puso nombre a esta ‘discriminación’. Él lo denomina ‘edadismo’:

«El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y la homofobia».

Sin embargo, según la RAE, el edadismo es la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Es decir, discriminar o rechazas a las personas mayores, no a las relaciones entre personas de edades muy diferentes. Por ello, estas declaraciones han hecho saltar las alarmas en las redes sociales:

la cuenta de Cuatro acaba de subir esto de forma no irónica QUÉEEEEE

Risto Mejide y Kiko Matamoros, que os digan que vuestro patrón de buscar pareja roza la pedofilia por no decirlo claramente, no es edadismo ni discriminación. El edadismo está cuando no buscáis mujeres de vuestra edad porque os parecen viejas. — Escarlata ♀ (@Ohara_la) March 27, 2023

Madre mía, como sufre el pobrecito. La fama es lo que tiene Risto y no eres una persona querida, salvo por 4 frikis. Das bastante lástima y te mereces que se te tenga desprecio por todo el daño que has hecho. La gente no olvida. — Elaine Benes (@ataraxia1990) March 27, 2023

Laura Escanes estalla

La influencer, Laura Escanes, decidió responder a las declaraciones que dio Risto Mejide:

«La frase de ‘el amor no tiene edad’, me ha costado tiempo entenderlo pero no tiene nada que ver con las relaciones con diferencia de edad, sino que no hay edad para enamorarse. Una persona de 15 años se puede enamorar. Una de 70 también. Que a veces nos confundimos».