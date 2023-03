Garamendi (CEOE) sopapea en TVE a Cué (El País) desmontando sus mantras contra los empresarios

Es la matraca de los progres.

La culpa de lo mal que va España la acaba teniendo siempre el empresario.

La cuestión es que los medios y los periodistas de la misma cuerda compran ese discurso manufacturado en La Moncloa.

El día que no es Irene Montero o Ione Belarra por la parte podemita, son Pedro Sánchez, Nadia Calviño o María Jesús Montero, por la vertiente socialista quienes se dedican al señalamiento indisimulado de los grandes empresarios que crean riqueza y empleo en nuestro país.

En la jornada del 27 de marzo de 2023, en ‘La Noche en 24’, en el Canal 24 Horas de TVE, era entrevistado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que tuvo que repetir varias veces que lo que tenía que hacer el Gobierno es dejar trabajar tranquilamente a los empresarios y no estar constantemente injiriendo en su labor.

Ya en el turno de preguntas de la mesa de tertulianos conformada por Xabier Fortes, el periodista Carlos E. Cué quiso disfrutar de su momento de gloria haciendo una semblanza del empresariado español como alguien que solo está pendiente de engrosar su patrimonio y pagar muy poco a sus trabajadores:

Supongo que quien nos está viendo se preguntará por qué. ¿Por qué si en España ya tenemos salarios bajos y es una de las grandes diferencias con Europa, por qué mientras los de arriba están funcionando así y los dividendos funcionan así, por qué los salarios no y llevan ustedes un año así y todavía no hay acuerdo?

El máximo exponente de la CEOE, pese a las interrupciones iniciales del periodista de El País, pudo exponer su respuesta:

Es que luego vas al deporte y te encuentras con el hecho de que un señor que paga sus impuestos posiblemente gana diez veces menos que alguna otra persona que esté en otro mundo y no pasa nada.

Puedo no compartirlo porque, primero de todo, son datos genéricos. Puedo traerte los datos porque esto va por barrios y los convenios también están funcionando por barrios. Hay algo que también te digo cuando se habla de los salarios. A ver, estamos hablando de compañías multinacionales, que están jugando partidos multinacionales. Estamos hablando de una eléctrica que es la número uno de Europa y la cuarta del mundo. Estamos hablando de bancos que son líderes mundiales donde tienen que fichar a gestores mundiales.

Sobre el tema de los salarios, Garamendi tampoco compartió el discurso de Cué:

Y con lo que dices de los salarios no lo comparto. Das una máxima y parece que la tengo que admitir. Y es que no es el 2,5%. Cuando tú ves ese 2,5% hay una clausulita al lado que pone que al final del año, simplemente en función de la inflación, no es el 2,5%. Será el 7% si acaba en 7%, si es el 2,5% acabará en el 2,5% y si es del 1% acabará en el 2,5%. Cuando se habla de la tabla hay que mirar cuál es la clausulita.