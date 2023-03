Javier Nart revoluciona ‘Todo es mentira’ con su cachondeo sobre las luchas intestinas de Irene Montero y Yolanda Díaz

Certero e incisivo.

Javier Nart, actual eurodiputado, volvió a dar en el clavo a la hora de opinar sobre lo que está pasando en la llamada izquierda populista.

El político, ex de Ciudadanos, consideró que se está asistiendo a un espectáculo entre Unidas Podemos y todas las subsecciones de esta formación, algunas de ellas directamente escindidas de la matriz morada, que solo puede conducir a una desaparición del mapa electoral.

El parlamentario, invitado en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) la tarde del 30 de marzo de 2023, quiso hacer una reflexión sobre las luchas intestinas de poder que mantienen Irene Montero, junto a su ‘colega’ Ione Belarra, contra Yolanda Díaz.

Nart, en un minuto glorioso, definió a la perfección lo que estaba pasando en el seno de la formación fundada por Pablo Iglesias.

Y no solo eso, también le pronosticó un futuro bastante negro a la líder de Sumar, que este 2 de abril de 2023 lanza, salvo sorpresa de última hora, oficialmente su candidatura a las elecciones generales de diciembre de 2023:

En la izquierda a la izquierda del PSOE son unos cachondos. Y lo digo por una razón, es que unos se llaman Unidas Podemos o Podemas, otros se llaman Izquierda Unida y otros se llaman Sumar. Pero resulta que en vez de sumar, restan porque cada vez son menos. En vez de sumar los dos sectores, resulta que son menos de los dos separados y Unidas no están Unidos e Izquierda Unida tampoco.

El europarlamentario aseveró con contundencia que esa izquierda a la izquierda del PSOE ha degenerado en una sucesión de subsectas ávidas por un trozo de poder:

Así que a uno le deja, ya no en una perplejidad, sino en la permanente perplejidad en la que uno se encuentra frente a, yo diría, la izquierda populista. La izquierda no es ni extrema izquierda ni populista. En cualquier caso, por definición, ni Unidas, ni Unidos, ni Sumar, dividiéndose y segmentándose. No hay nada más interesante que cuando vas viendo el transcurso de una ideología o de una religión que cada vez va creando más subsectas.