La despechada Tania Sánchez revoluciona laSexta clavando la puñalada definitiva a Pablo Iglesias

Una certera puñalada.

Tania Sánchez aprovechó la puesta de largo de Yolanda Díaz como candidata a presidenta del Gobierno de cara a las elecciones generales de diciembre de 2023 para saldar cuentas con Pablo Iglesias.

En el programa ‘La Roca’ (laSexta), la diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid se pronunció con toda la aspereza posible sobre el fundador de Unidas Podemos asegurando que por el hecho de haber puesto en marcha una forma diferente de hacer política eso no le daba derecho a poder hacer lo que le viniese realmente en gana.

Para la que fuera miembro de Unidas Podemos y pareja sentimental de Pablo Iglesias, la decisión de Yolanda Díaz era poco menos que una bocanada de aire fresco a la política española y que ya estaba harta de tener que estar agradeciendo al fundador morado el hecho de haber ocupado escaños en diferentes parlamentos:

Primero, esta cosa de los que le debemos a Pablo Iglesias o a quien sea es una forma de ver cómo se entiende la política. Yo tengo 44 años, estoy en un proceso muy interesante de retirada y muy feliz de la vida de hacerlo. A día de hoy hay señores que creen que una vez, cuando tenía 20-21 años, porque me dieron una oportunidad yo les debo mi carrera política y me van a perdonar esos señores y me va a perdonar Pablo Iglesias, pero nadie de los que estaba allí en Magariños (en el acto de Yolanda Díaz) le debe nada a Pablo Iglesias. E igual que Pablo Iglesias no se crea a sí mismo él solo en el mundo. Todos los que somos representantes públicos le debemos nuestra representación pública a la gente que nos acompaña, que nos apoya, que nos vota, que nos sigue y al trabajo que se hace que no es pequeño.

Reclamó el trabajo anónimo de militantes y simpatizantes:

No es que se lo debes todo porque, entre otras cosas, no todo el mundo que hace un recorrido acaba en el mismo sitio. No todo el mundo que se abra una puerta acaba recorriendo el mismo camino. Hay mucho esfuerzo individual y yo también quiero reivindicar lo que ha dicho Yolanda, que ella no le pertenece a nadie. Yolanda ha hecho muchas cosas por el esfuerzo de mucha gente anónima, que se nos olvida en la vida política. Nadie de los que son líderes políticos tienen un recorrido si no hay detrás un montón de señores anónimos.

Sánchez insistió en que Iglesias ha querido cobrarse a base de bien el hecho de haber impulsado una ilusión política queriendo un agradecimiento eterno por parte de quienes le han sucedido al frente de la misma: