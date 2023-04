A Yolanda Díaz le ponen la alfombra roja en TVE y todo termina con un espectáculo dantesco de incongruencias

Ni aclara ni oscurece.

El lanzamiento de la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a las próximas elecciones generales deja muchas preguntas y solo unas pocas certezas.

En la entrevista de este lunes, 3 de abril de 2023, en La hora de la 1 en RTVE, la fundadora de Sumar dejó más de lo mismo.

Una de las indefiniciones principales es sobre qué es Sumar. La presentadora Silvia Intxaurrondo le preguntó sobre qué formula cataloga a Sumar, si es un partido político, una coalición o una agrupación de electores. Pero la política echó balones fuera al señalar que a los ciudadanos no les importa y que, de nuevo, su equipo tomará la decisión.

Y así con cada idea de Díaz. También dijo que «esto no va de partidos políticos, va de ciudadanía». Pero señala que está abierta a cualquier partido que quiera formar parte del proyecto, sea lo que sea y en el acto de presentación de su candidatura, solo se vieron los mismos rostros de la izquierda de los últimos años y ningún líder ciudadano.

Otro ejemplo es cuando dijo la «ciudadanía es lista y hay que tratarla con respeto». Pero al mismo tiempo, indica que su proyecto «va que de la gente tiene en sus manos cambiar las cosas en nuestro país». Lo dice la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Es decir, señala en que las cosas no están bien y llama a la ciudadanía a promover un cambio de Gobierno del que ella forma parte.

Una de las frases que pronunció durante el acto y que más repercusión tuvo, fue la de que era un «proceso sin tutelas». La incongruencia de Díaz es tal que esta frase por una parte ofrece una certeza: su alejamiento de Podemos, y en especial de Pablo Iglesias; pero da pie a la pregunta: ¿estaba siendo tutelada?.

De hecho, en la entrevista, Intxaurrondo le preguntó si la frase era un recado para el exvicepresidente, pero luego de un breve silencio, señaló que era para «toda la ciudadanía». Sin embargo, pese a sacar pecho, y asegurar ser una mujer libre y no tutelada, reconoció sin reparos que se encuentra por completo en manos de su equipo.

Y es que cuando Marc Sala le preguntó sobre su participación en un próximo acto de Ada Colau y si acompañaría al resto de candidatos de la izquierda de cara a las elecciones del 28 de mayo, dijo que ni conocía la agenda ni lo que hará:

Además, cuando Intxaurrondo le preguntó si por ejemplo en Madrid apoyaría a Más Madrid o a Podemos, en medio del enfrentamiento que sostiene con los morados, la ‘resolutiva’ Díaz dijo que eso quedaba en manos de su equipo:

En lo único que hay certeza es en el cisma actual con Podemos. O mejor dicho, con la cúpula de Podemos porque distintos miembros de la formación asistieron al acto de la ministra. Todo pese a que confesó que a la primera persona a la que le contó del ‘nacimiento’ de Sumar fue a Pablo Iglesias «por muchas razones».

«Es un proyecto autónomo, no es complementario de nadie. No es subalterno de nadie». Repitió Díaz, intentando sacudir el fantasma de la afirmación de Iglesias de que ella tiene su cargo actual gracias a él.

El enfrentamiento es tal que les atiza al señalar que los morados no hacen política de altura. «Ayer hubo 15 formaciones políticas que compiten entre sí y supieron estar a la altura de las circunstancias por tanto quien no está, debe de explicarlo».

«Ayer era un movimiento de ciudadanía y también de formaciones políticas, también internacionales, que han querido acompañar este paso que ha querido dar Sumar. Y creame, nadie ha pedido condiciones para asistir a este acto. Yo no voy a desvelar los intereses de esta formación política, no lo voy a hacer jamás, pero creame, no es verdad que tengamos diferencias en la conformación de primarias (…) Esa no es la diferencia.

Debe ser Podemos quien debe de explicar porqué en un día importante para España, un día alegre, no estaban».