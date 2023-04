¿Tiene 45 segundos? Vea y escuche las tres mentiras que sopapean a Pedro Sánchez

Es lo que tiene la hemeroteca.

De manera recurrente, y más ahora que tocan elecciones, a Pedro Sánchez se aparecen sus ‘fantasmas’.

El presidente del Gobierno socialcomunista sabe que está en La Moncloa apoyado en una triple mentira, en esas formaciones de las que siempre abjuró.

Ahí están los vídeos como prueba y lo que posteriormente hizo, que es contradecirse a sí mismo y quitar el sueño al 95% de los españoles.

Por ejemplo, quien decía que era un craso error meter a Podemos a conocer los secretos oficiales, acabó por hacer justo lo contrario y decidió meter con calzador a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

La noticia trascendió por el riesgo que esto representa para España, y no porque lo diga cualquiera, fue el propio Pedro Sánchez quien mintió a la cara a Susanna Griso al decir que no pondría en peligro al país colocando a Pablo Iglesias al frente de la inteligencia española:

España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos, con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.

La segunda trola, la de que supuestamente no iba a pactar nada con EH Bildu, también debería de haberle forzado a dimitir. No han sido pocas las veces en las que ha pactado con los herederos políticos de ETA.

Este extracto de la televisión navarra en 2015 resulta vergonzante. Sánchez se puso chulo, gallito, y hasta un poco matón con el entrevistador, y un tiempo después, tampoco mucho, ha terminado por dar el pésame a etarras, a acercar presos y demás necedades miserables, con tal de un apoyo por aquí y otro por allá:

Perdone, pero si le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres (pasa a tutear al entrevistador) lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quiere se lo repito otra vez.