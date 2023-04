Ana Pardo de Vera pierde los papeles por el troleo de García-Margallo: “No me gusta que me chuleen, cojones”

Ana Pardo de Vera perdió los papeles en directo.

Durante el debate del programa ‘Todo es Mentira’ del 11 de abril, la exasesora de Pedro Sánchez no logró mantener la compostura cuando el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la vaciló en directo.

Mientras analizaban la visita del rey emérito Juan Carlos I a España, la periodista indicó que el viaje a Sangenjo era un reto directo contra el rey Felipe VI, dando a entender que existe un malestar entre el padre e hijo. Una versión que ya había desmentido el propio Carlos Herrera, quien cuenta con una amistad con el antiguo Monarca.

Cuando fue el turno de ​​​García-Margallo, comenzó su defensa de la Casa Real cuando fue interrumpido de golpe con la periodista, por lo que lanzó: “Yo no interrumpí tu mitin”.

Una frase que no sentó bien a Pardo de Vera, quien saltó a la defensiva: “No era un mitin, sino mis argumentos…”. Una inesperada reacción que aprovechó el ‘popular’ para meterle el dedo en la llaga.

“Busca el significado de la palabra mitin y veras que no es ofensivo”, indicó con una risa en el rostro. Una troleada que hizo que la exasesora de Sánchez perdiera los papeles y lanzara un “no me gusta que me chuleen, cojones”.

La tensión fue tan palpable en el plató que hasta Risto Mejide preguntó en voz alta: “Pero, qué pasa hoy aquí”.

Aunque parecía que ya la situación se había controlado en ‘Todo es Mentira’, la polémica volvió cuando García-Margallo tildó de “populistas” a quienes buscaban generar nuevas polémicas con la visita de Juan Carlos I.

Al sentirse identificada, Pardo de Vera volvió a reaccionar a la defensiva: “que me llamen populista…”. Sin embargo, el ‘popular’ le metió un nuevo ‘zasca’ que acabó con toda la polémica: “Hay vida inteligente antes de que estés tu, no hablaba de ti”.