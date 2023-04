Antonio Naranjo estalla ante la encerrona de Risto Mejide a favor de Batet: “Sigue defendiendo a Tito Berni”

Antonio Naranjo no toleró la encerrona de Risto Mejide.

En su entrevista en el programa ‘Todo es Mentira’, el periodista de ‘El Debate’ defendió a capa y espada su noticia titulada ‘Batet destruyó todos los registros de las reuniones de Tito Berni en el Congreso de los Diputados’, a pesar de que el presentador de ‘Cuatro’ y el colaborador Javier Gómez intentaron desacreditar la noticia sensible para la presidenta del Congreso de los Diputados.

Tanto Risto como Gómez defendían, siguiendo el tuit publicado por Macarena Olona y la interpretación de un juez (al que no citan), que la normativa del Congreso obligaba a la socialista a la destrucción de los documentos. Sin embargo, al ver lo que se tramaban en el plató de ‘Todo es Mentira’, Naranjo empezó con fuerza: “No, no me hagas una encerrona”.

Cuando el periodista de izquierdas acusó a Naranjo de realizar “mal periodismo” y hasta de ser un “demagogo”, el redactor de ‘El Debate’ le sacudió sin pensárselo: “Ese tonito te lo ahorras y las lecciones también”.

A lo que agregó: “Ustedes sigan defendiendo a Tito Berni y a Meritxell Batet”.

Una vez más, Gómez defendió a la socialista recalcando que la normativa no le permitía salvar las pruebas en contra del Tito Berni, lo que hizo que Naranjo volviera a la ofensiva: “¿Pero qué tonterías estás diciendo?, es que eres como el maestro ciruela, que no sabes leer pero tienes una escuela… Estás soltando unas insensateces tremendas. Esa ley a la que haces mención, está derogada”.

Tras explicar que la presidenta del Congreso pudo interrumpir la aplicación de la ley para ayudar a la investigación judicial, el periodista recalcó que Batet pudo actuar desde el 14 de febrero, cuando destituyen a Tito Berni por la trama de corrupción: “Así que escucha y aprende, al menos que quieras hacer la pelota a Batet, entonces sigue”, increpó a Gómez.

Para terminar de demostrar las pocas ganas de la presidenta del Congreso en colaborar con la Justicia, Naranjo recordó que la socialista evitó ayudar a conocer cuáles habían sido las reuniones protagonizadas por Tito Berni, tampoco entregó al juez el móvil y iPad del diputado y, finalmente, impidió el registro de su despacho.

Antes de acabar su intervención, Naranjo aprovechó para tirar de las orejas a ‘Todo es Mentira’ recordándole que resulta insólito que le exijan cuentas a él por la publicación de su noticia, pero no a Batet por su forma de actuar en la investigación del ‘Caso Mediador’.