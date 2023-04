Ana Rosa despedaza en directo a Pedro Sánchez por sus lágrimas de cocodrilo con el ‘Sí es sí’

Retratado.

La periodista Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar por alto la última muestra de hipocresía perpetrada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El socialista ha pedido perdón en una entrevista con el diario El Correo a las personas que han sido afectado por la implementación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, mejor conocida como la ley del sólo ‘Sí es sí’, que ha generado un tsunami de rebajas de condenas, con casi mil agresores y violadores beneficiados, revictimizando a los afectados por los delitos.

Sánchez denominó estas rebajas como «efectos indeseados». Y volvió a mentir al asegurar «ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo contemplaron» estas consecuencias al momento de redactar la normativa pese a que más de 20 informes alertaron de esto y tanto el Partido Popular como VOX advirtieron de ellos en el Parlamento.

La presentadora de El programa de Ana Rosa no traga con la hipocresía manifiesta de Sánchez y considera que «sorprendente confesión» se produce luego de más de seis meses de entrar en vigor la ley. En este período, el Gobierno Frankenstein ha hecho oídos sordos a los reiterados reclamos de los partidos de oposición, medios críticos y molestia ciudadana.

Ana Rosa retrata el descaro del presidente por ofrecer un «perdón vacío» porque no hay consecuencias ante la que puede ser la mayor chapuza de su Legislatura, que no es decir poco.

«Un perdón vacío porque no viene acompañado de consecuencias políticas: no ha cesado a nadie, no ha dimitido nadie. Los y las responsables de esta ley infame que sigue vigente continuan sentadas en sus asientos en el Consejo de Ministros».