Ayuso fulmina a Pedro Sánchez y su Gobierno Frankenstein frente a Susanna Griso: «No da más de sí»

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha mostrado sin contemplaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y su Legislatura en la que ha traicionado todas sus promesas, al tiempo que ha gobernado de forma autoritaria, con más de 100 decretos leyes.

En el programa Espejo Público de Antena 3, la también candidata a la reelección, ha criticado a Sánchez por arrasar e imponer en lugar de escuchar a los ciudadanos y expertos al momento de desarrollar las leyes y distintas medidas.

«Este Gobierno todo lo impone y arrasa con todo. El 70 por ciento de las medidas más importantes las ha hecho por decreto, por imposición o con estos socios», refiriéndose a sus socios preferentes, Esquerra Republicana y Bildu.

Ayuso destaca cómo Sánchez está «obsesionado» con Madrid hasta el punto de que ataca e intenta sabotear su gestión y la del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

«El Gobierno está obsesionado con la Comunidad de Madrid, con colapsar todo lo que hacemos. Y ahora busca intervenir en la vivienda de todos los españoles gracias al apoyo de Bildu y Esquerra Republicana».

En este punto, se muestra sin contemplaciones especialmente con los pactos de Sánchez con el partido de Arnaldo Otegi. El último, el que le permite aprobar la tan criticada ley de vivienda.

«Lo de Bildu es amoral. Es blanquear la historia de aquellos que a través del terrorismo están buscando fines políticos. Están decidiendo sobre la vivienda de una familia de Ávila, de Córdoba, aquellos que atentan y odian España y que no han respetado ni la libertad ni la vida de nadie».

El Gobierno no puede decidir estas cuestiones. «Nadie votó estas transformaciones. Toda esta barbaridad no estaba en un programa electoral (…) La inmensa mayoría de las reformas más importantes que ha aprobado este Gobierno para llevar a España a la ultraizquierda no se han hablado, no se han negociado. No tiene rigor científico ni jurídico porque están basadas en la ideología».

En cuanto a las elecciones del próximo 28M, estima que es una primera vuelta y una oportunidad de lograr un cambio con alegría.

«Es la oportunidad para que mucha gente a la que no le da la gana que el entorno político de ETA decida sobre tu vivienda, que ponga violadores en la calle; que se modifique el Código Penal a la carta, que haya ciudadanos de primera o de segunda en Cataluña o Navarra porque han decidido de manera totalitaria y xenófoba, dividir a los españoles, porque el campo está solo. España se quema y aquí nadie hace nada».

Atiza a los que intentan generar fisuras en el seno del Partido Popular, intentando colocarla en contra del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Asegura que estos ataques de los que se hace eco la brunete pedrete, provienen de Moncloa:

«La maquinaria sanchista está muy nerviosa y está buscando conmigo una supuesta fractura o una ambición a la que no aspiro, no sé cuántas veces diré; sobre todo porque quiero lo mejor para España, por eso quiero un cambio y no tengo otra cosa mejor para hacer que estar al servicio de mi partido para que esto pase».

Respecto al papel de Yolanda Díaz, confiesa que no vio la entrevista con Jordi Évole, pero reflexiona que no sabe de qué urnas salió pero que ahora se muestra en contra de «quienes le han puesto ahí. Le debe todo a Podemos, pero Pedro Sánchez la está usando como marca blanca».

En cuanto a la jugada de Sánchez de acabar con Podemos estima que «están jugando con el poder, con el relato» porque su proyecto ha fracasado debido a que en esta Legislatura se ha dedicado a «gestionar sentimientos para gestionar encuestas». Y considera que el que Sánchez pida perdón por las nefastas consecuencias del Sí es sí luego de siete meses es debido a las encuestas: