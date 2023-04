Bestial alegato del exárbitro Rafa Guerrero que desmonta las farsas del ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’

Simplemente espectacular.

Rafa Guerrero es un exárbitro de fútbol español que se retiró en 2014 tras una larga carrera en la que dirigió más de 300 partidos de la Liga española y 27 encuentros internacionales. Tras retirarse, ha trabajado como comentarista deportivo en diversos medios, entre ellos, en El Chiringuito.

El protagonista de la mítica frase de «Rafa, no me jodas», dejó un alegato colosal en el programa conducido por Josep Pedrerol el pasado domingo 16 de abril. El que fue árbitro de primera división se mostró bastante indignado con el ‘Caso Negreira’ y todo el relato que están intentando colar los culés de que no pintaba nada en el CTA, ni influía:

«Negreira no era ningún monigote que esté allí puesto por el ayuntamiento. También era la mano derecha de Sánchez Arminio, que no ha dicho nada, no sé por qué, y que siempre le acompañaba. Y en el Comité de designación también estuvo Negreira […] Estoy diciendo que estoy cansado de oír que no pintaba nada. Para Sánchez Arminio era su mano derecha. Eso es lo que vi y viví. Y cuidado, que a lo mejor no somos todos iguales para comprarte o venderte. Según te ven así te tratan». «Ahí estás lanzando una duda que cuidado, Rafa», contestó Carma Barceló. «La duda la estoy escuchando de que no pintaba nada. Él estaba en el índice corrector de subir y bajar. Si es que da igual, era el vicepresidente del CTA y cobró 7 millones de euros. A ver dónde están los 7 millones», agregó Rafa Guerrero. «Siguiendo la línea esa de que no pintaba nada, el propio Rafa lo acaba de desmontar, que estuvo dentro y lo conoce», añadió Tomás Roncero. «Recuerdo una frase que escuché de Sánchez Arminio en un partido de 2ªB, en fase de ascenso a 2ª para ojear a un árbitro que lo estaba haciendo bien: ‘Oye Enríquez, échale un vistazo’. Y él fue ahí a informar. Cuidado. Cuando los árbitros decían: ‘Me ha ido a ver Negreira’. Cuidado. Yo no entiendo que nadie haya llamado a Sánchez Arminio.»

Ex-linier Rafa Guerrero explica los cometidos de Enríquez Negreira, mano derecha de Sánchez Arminio. Tuvo labores de designación de árbitros y calificación con el "índice corrector". Caso FC Barcelona #barçagate pic.twitter.com/LQT5nZBYhg — #Barçagate (@ahorrentino) April 17, 2023

Recordemos que Enríquez Negreira cobró más de 7 millones de euros por parte del Barcelona cuando era el vicepresidente del CTA durante 17 años. Además, durante la primera etapa de Laporta como presidente azulgrana, cuadriplicó su sueldo. La relación Negreira-Barça se acabó cuando, casualmente, dejó de pertenecer al CTA en 2018 con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la RFEF.

Por todo ello, Joan Laporta y tras meses de espera realizará una rueda de prensa intentando explicar lo sucedido, si es que puede, este lunes a las 11.00 h. Hay que añadir que el Barça puede enfrentarse a una sanción histórica por todo. Incluso la UEFA le ha abierto un expediente y podría entrar de oficio y dejar sin competiciones europeas al conjunto azulgrana y, en el peor de los casos, la FIFA tiene la potestad de realizar descensos administrativos y pérdidas de puntos si así lo estima oportuno.