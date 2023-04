Un descomunal Antonio Naranjo rompe la escaleta de Risto Mejide: «Más Txapote y menos Rey»

Un torpedo en toda la línea de flotación.

El programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) tenía todo preparado para hacer un aquelarre contra el Rey Juan Carlos I con motivo de su nuevo viaje a España.

Sin embargo, estando en la mesa de contertulios Antonio Naranjo, a Risto Mejide le iba a resultar complicado poder hacer un monográfico de palos contra el monarca emérito por su estancia en la localidad pontevedresa de Sangenjo.

Y así fue. El periodista de Alcalá de Henares (Madrid), reconociendo las sombras que hay en la biografía del Rey, también destacó que tenía muchas luces y logros relevantes.

De paso, subrayó Naranjo que le parecía increíble que en España se dedique más tiempo a hablar del emérito que al regreso del terrorista Txapote y su novia al País Vasco.

El presentador de la segunda cadena de Mediaset intentó hacer de menos el comentario tirando de ironía:

Antonio Naranjo ignoró el comentario insustancial de Risto Mejide y aportó otro dato relevante que además salpicaba directamente al Palacio de La Moncloa:

Y digo una cosa más, a mí el Falcon que traiga el Rey no me preocupa porque no se lo pago, pero el Falcon que utiliza Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y todos los ministros que son adictos a un avión que pagamos todos me preocupa bastante más.