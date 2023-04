Isabel Rábago incendia ‘Cuatro al Día’ por desvelar el oscuro legado de Irene Montero: “Será únicamente recordada por…”

Isabel Rábago incendió el plató de ‘Cuatro al Día’ por desvelar el oscuro legado de Irene Montero.

Durante el debate de la polémica Ley del ‘solo sí es sí’, la periodista indicó que la actual ministra de Igualdad debió “haber dimitido al conocer las primeras rebajas de condenas y las primeras excarcelaciones, porque se nos dijo por activa y por pasiva que todo esto era culpa de unos jueces ‘machistas’ y ‘fascistas’, así como de los medios de derecha y, poco a poco, hemos conocido que nos han mentido a la cara”.

De ahí que Rábago pusiera énfasis en que Montero “será únicamente recordada por haber rebajado las penas a casi 1.000 violadores/pederastas y por haber dejado en libertad a más de 100”.

A lo que agregó que con esta ministra en Moncloa y con sus leyes “yo me siento con menos derechos y menos protegida que en toda mi vida”. Unas duras palabras que hicieron saltar las alarmas entre los tertulianos de izquierdas, quienes intentaron echar un salvavidas a la pareja de Pablo Iglesias.

Aunque los portavoces de la izquierda buscaron minimizar los beneficios de la Ley del ‘solo sí es sí’ a los agresores sexuales y violadores, la periodista no lo permitió: “No lo cuentes como un mal menor… porque, para mí, es lo más grave que ha pasado por esta ley y es lo más fundamental de la ley”.

Si bien intentaron interrumpirle, ella volvía a recordar que “esta señora [Irene Montero] todavía no ha pedido perdón a las víctimas, porque tiene las santas narices de subirse en el Congreso de los Diputados a hacerse la víctima, cuando no tiene las narices de pedir perdón como, al menos, algún otro ha hecho [en referencia a la pobre disculpa de Pedro Sánchez]”.

"Irene Montero será únicamente recordada por haber rebajado las penas a casi 1000 violadores/pederastas y por haber dejado en libertad a más de 100. Jamás he visto más recortados mis derechos y jamás he estado menos protegida. No ha pedido perdon a las víctimas"Ayer @cuatroaldia pic.twitter.com/JGoW5aZ1jg

— Isabel Rábago 🇪🇸 (@RABAGOISABEL) April 22, 2023