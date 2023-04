Bestial enganchada de José María Olmo (‘El Confidencial’) con el chuleta Juan Carlos Monedero: «Yo soy el periodista y yo pregunto»

Quiso ir a por lana y acabó trasquilado.

Juan Carlos Monedero, invitado en ‘La Noche en 24’ (Canal 24 Horas de RTVE) el 25 de abril de 2023, demostró sus ‘cualidades’ como entrevistado en cuanto uno de los tertulianos de la mesa, José María Olmo, de ‘El Confidencial‘, no se dejó arredrar por el cofundador de Podemos.

En el turno de preguntas al entrevistado, Olmo quiso conocer en calidad de qué opinaba Monedero sobre la crisis abierta en su partido:

Yo le quería preguntar si Podemos había abierto un período de autocrítica para averiguar por qué se ha convertido en un aspersor de talento. Hay mucha gente que se ha ido de la dirección de Podemos en los últimos años. En las últimas semanas hemos visto a gente que directamente está evitando la posibilidad de cualquier pacto con Podemos. No solamente con Sumar, sino también con otras formaciones y confluencias. No sé si ustedes se consideran o, en particular usted, el más idóneo para hablar esta noche aquí en nombre de Podemos. No sé en calidad de qué. Usted forma parte del Patronato, pero que yo sepa no tiene ningún cargo orgánico dentro del partido.

Monedero lanzó su primera andanada en modo de pregunta impertinente:

¿Y?

Olmo no se achantó:

No, le pregunto, ¿ustedes han abierto ese período de reflexión que les ha llevado a ocupar una segunda posición con respecto a Sumar?

El confundador morado se fue por los Cerros de Úbeda y atacando a la prensa que no le baila el agua a los populismos:

Ojalá la vinculación del periodismo con las cloacas hubiera hecho la misma reflexión que he hecho yo acerca de los errores de la izquierda desde mi tesis doctoral.

Y empezó a largarse una historia sobre Nestlé y la desnutrición en los países más pobres del mundo en los años 80. Y acto seguido tratar de ponerse como víctima del sistema:

Yo he tenido 16 juicios y todos archivados.

El dato le chirrió al periodista de ‘El Confidencial’:

Todos archivados no porque usted está imputado en estos momentos por blanqueo de capital, así que no mienta.

Monedero ya se lanzó a la desesperada a intentar frenar la hemorragia de la única manera que sabe, insultar:

Usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de este tipo de cuestiones.

Olmo siguió mostrando su fortaleza ante la chulería del nostálgico del chavismo:

No se ponga nervioso y no pierda la compostura. Usted es el invitado y yo el periodista y yo pregunto. Yo le estoy diciendo que no mienta porque no todos los procedimientos están cerrados. En estos momentos usted está imputado por falsedad documental y blanqueo de capitales. ¿La culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es?

Juan Carlos Monedero volvió a los ataques contra el tertuliano y contra la prensa en general volviendo a sacar el comodín de las cloacas.

Xabier Fortes, que vio que la tertulia se le iba de las manos, trató de reconducirla como los malos árbitros, regañando al invitado y al tertuliano, cuando el único que señaló y se comportó de manera abrupta fue Juan Carlos Monedero.

Y el político, que siguió insultando, acabó rematado por José María Olmo: