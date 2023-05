El negocio de la nostalgia que arrebatan en sus narices a TVE: del ‘Grand Prix’ al ‘Un, dos, tres’

La nostalgia es uno de los elementos vehiculares de Televisión Española en plena caída en picada de audiencias. En los últimos años los únicos formatos que le han funcionado a la tele pública son, precisamente, los que explotan su ingente archivo y marcas que han hecho historia en la pequeña pantalla. Programas como Lazos de sangre que se emitió en La 1 durante tres años o el premiado Cachitos de hierro y cromo en La 2. Son de las pocas alegrías de una cadena que no parece acertar en sus formatos. Y algunos, en el terreno de la ficción, como son La caza o Historias para no dormir han sido maltratados en su programación.

La vuelta del Un, dos, tres

La segunda serie citada se trataba de un remake del clásico del mismo nombre de Narciso Ibáñez Serrador. Ahora, otra creación del genial realizador vuelve. Se trata del mítico Un, dos, tres que se asomó a las pantallas de TVE por primera vez en 1972. Chicho realizaba el programa desde una productora privada, con lo que el formato no pertenece a la pública sino al fallecido cineasta y, por lo tanto, ahora a su hijo Alejandro. Ha sido éste quien ha decidido que el concurso más famosos de la historia de nuestra tele. Y no será en TVE, sino en Twich y con el youtuber TheGreft al frente.

«Os anuncio que el mítico concurso ‘Un, dos, tres’ ¡vuelve después de casi 20 años! Es uno de los programas más famosos de la historia y lo presentaré en directo en mi canal de Twitch. Hasta aquí puedo leer…», anunciaba TheGrefg en Twitter. «Puede que mucha gente que me esté viendo, y tenga mi edad o menos, diga: ¡Qué cojones es esto! El ‘Un, dos, tres’ es uno de los concursos que más lo ha petado en la historia, es como el concurso de los concursos. En España se empezó a emitir en 1972 y la última emisión fue en 2004, tenía yo siete años y no recuerdo nada. Pero ayer les pregunté a mis padres y me dijeron que era una puta locura, que lo veían todos. También se hizo en otros países como Inglaterra o Portugal. Lo vamos a volver a emitir y os digo que, sobre todo los medios tradicionales, van a flipar con esta puta noticia», añadía el joven que reconocía no tener conocimiento del formato.

🔥🎙️ Así ha sido el momento en el que @TheGrefg ha anunciado que vuelve el mítico ‘Un, Dos, Tres …’ con él como presentador. ¡Vuelve el concurso de los concursos! ¡Vuelven las risas y la diversión! 😍 #VuelveUnDosTres pic.twitter.com/6LaPF8dlfg — Un, dos, tres… (@esundostres) April 26, 2023

TheGrefg toma así el testigo de míticos de nuestra televisión que presentaron el concurso en diferentes etapas. El primer conductor fue Kiko Ledgard entre 1972 y 1979. La segunda etapa, la más recordada, tuvo a la gran Mayra Gómez Kemp al frente. Fue entre 1982 y 1988. A primeros de los 90 con la llegada de las privadas, TVE volvió a apostar por su histórico programa. Se emitió así entre 1991 y 1994 con Miriam Día Aroca, Jordi Estadella y Josep María Bachs. En 2004 el programa conoció una nueva versión en 2004 con Luis Larrodera de presentador. Una versión que resultó fallida.

También vuelve OT, pero…

Operación Triunfó dio sus a TVE unos de sus mejores momentos de seguimiento popular en 2001. Un éxito que se revalidó en 2017 tras un periodo en Telecinco y unos años de barbecho. Ahora, el reality musical vuelve pero no en TVE ni en ninguna tele tradicional. Será en Amazon Prime Video. Se convertirá así en el primer reality de nuestro país que se emitirá en directo en streaming. Además, no lo hará solo en España. Podrá verse también Latinoamérica y contará con un canal 24 horas.

La baza del ‘Grand Prix’

Pero para aprovecharse de la ola de nostalgia. El Consejo de Administración de RTVE dio luz verde a la producción de una nueva edición del mítico concurso ‘Grand Prix’, que regresará este mismo verano con pruebas consagradas y representativas. El formato familiar, producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones, regresará 18 años después de su última emisión. Se estrenó en La 1 en el año 1995 y se emitió de forma ininterrumpida en la cadena pública hasta 2005. Un total de 11 temporadas en antena, la primera de ellas, con el nombre ‘Cuando calienta el sol’.

En su nueva entrega, ‘El Grand Prix del Verano’ seguirá enfrentando a dos pueblos de diferentes lugares de España en cada programa, dispuestos a divertirse y a implicar a todas las familias en sus casas, en un programa pensado para disfrutar todas las generaciones.