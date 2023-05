La divertida invitación de Almeida a Ana Rosa que irrita a Moncloa: «No te hagas un Bolaños…»

José Luis Martínez-Almeida troleó a gusto a Félix Bolaños en Telecinco.

Durante su entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’, el alcalde de Madrid se pronunció sobre el impasse entre el ministro de Presidencia y la Comunidad de Madrid.

“Por supuesto que la Comunidad de Madrid invita al Gobierno de España. Se invitó a la ministra competente, que es Isabel Rodríguez, ministra Territorial. Por cierto, todavía no ha explicado por qué no fue, sería conveniente que explicara por qué decide que no va y pretende delegar en el ministro de la presidencia», criticó el ‘popular’.

Además, matizó que “la ministra Robles representó extraordinariamente al Gobierno de España y el ministro Bolaños no sabemos a qué. Bueno sí, a buscar un conflicto que en ningún momento buscaba Díaz Ayuso ni la comunidad de Madrid, porque sino no se les habría invitado”.

Para Martínez-Almeida, el ministro de Sánchez “tuvo un error de cálculo. Sabía lo que estaba buscando y, por tanto, sabía a lo que se estaba arriesgando”.

Para acabar de trolear a Bolaños, el alcalde de Madrid aprovechó las próximas fiestas del 15 de mayo de San Isidro, “de las cuales serás testigo directo Ana Rosa, invitación mediante… no te harás un Bolaños”, bromeó.

Ante las risas de la periodista, el ‘popular’ aclaró que el 15 de Mayo «tenemos por tradición invitar a todo el gobierno, otra cosa es que no vengan. Que yo recuerde en todos estos años no ha venido ningún ministro del Gobierno de España, pero nosotros siempre invitamos a todo el Gobierno».

“Si quiere venir Bolaños estará invitado, como todos los años, y podría venir sin ningún problema y sin tener que armar ningún conflicto como hizo el 2 de Mayo en la Comunidad de Madrid”, sentenció.

Ley de Vivienda

Martínez-Almeida se pronuncia sobre el tope de precio a la vivienda en Madrid y qué actitud va a tomar su gobierno: «Siempre dentro de lo que nos corresponda, nosotros no compartimos esa ley de vivienda, no somos insumisos y lo que corresponda no la aplicaremos».

«Fundamentalmente al tope de precios ha fracasado en otras ciudades, en Barcelona hubo un tope de precios por un Real Decreto Ley que se dictó durante la pandemia y el arrendamiento subió el doble en el año 2022 que en la ciudad de Madrid», comenta Almeida. Por otro lado, añade: «Hay que actuar sobre la oferta, no pactando leyes que han fracasado estrepitosamente en otras ciudades».

«En Madrid tenemos muy claro que tenemos que actuar sobre la oferta, será la ciudad de Europa con mayor número de viviendas asequibles que se van a construir en los próximos cuatro años y dar terreno del ayuntamiento a promotores para que puedan construir viviendas en régimen de alquiler con precio limitado dirigido a los jóvenes», matiza el alcalde en directo.

En cuanto a este aspecto, añade: «En los suelos del Ayuntamiento se están construyendo 2.300 viviendas, que para que os hagáis una idea es el 25% de las viviendas de arrendamiento que hay en la ciudad de Madrid».