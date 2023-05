Joaquín Leguina zarandea al ministro mamporrero de Pedro Sánchez y lanza un recado al PSOE

Sienta cátedra cada vez que habla.

Joaquín Leguina, socialista de toda la vida, pero sumamente crítico con la dirección actual, vuelve a sobarle los morros al sanchismo por la última ‘hazaña’ perpetrada.

Y es que el intento de Félix Bolaños de querer colarse en la tribuna presidencial el Día de la Comunidad de Madrid sigue generando reacciones de todo tipo y no precisamente para dejar en buen lugar al ministro de la Presidencia.

El que fuera presidente de la Puerta del Sol, además último mandatario del PSOE en ocupar ese cargo (1983-1995), es claro en sus críticas a Bolaños, pero también ve la mano alargada de un Pedro Sánchez que no sabe qué hacer ya para intentar horadar el terreno a una Isabel Díaz Ayuso que se encamina a pasos agigantados para obtener la mayoría absoluta el próximo 28 de mayo de 2023.

En una intervención en ‘El Cascabel’ (13TV), Leguina no tiene piedad alguna con el mamporrero enviado por Moncloa para intentar reventar el acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid:

No lo entiendo, todo el tiempo metiéndose con Isabel Díaz Ayuso, todo el tiempo metiéndose con los madrileños. Pero bueno, es que este señor es letrado del Banco de España, es incomprensible que sea tan cazurro. No me cae bien desde hace mucho tiempo porque el primer expediente que me hicieron para suspenderme de militancia en el PSOE lo dirigió él.