Ayuso saca a luz las conversaciones con las que hunde sin piedad al ‘canapero’ Félix Bolaños

Punto y final.

Isabel Díaz Ayuso dejó sin argumentos a Félix Bolaños y a los acólitos más cafeteros del ministro ‘canapero’ a cuenta del incidente protagonizado en los actos centrales del Día de la Comunidad de Madrid.

La presidenta de la Puerta del Sol, entrevistada en ‘El Cascabel’ (13TV) fue muy clara a la hora de exponer que el titular de Presidencia y Memoria Democrática había sido consciente desde los días previos a la cita institucional de que él no estaba invitado y que, a modo de cortesía, se le habilitó un sitio en primera fila, pero nunca se habló de que él pudiera estar en la tribuna presidencial.

Preguntada por lo publicado en algunos medios asegurando que existen unos correos donde se confirmaba la asistencia de Félix Bolaños a este acto, Isabel Díaz Ayuso le pinta la cara al ministro ‘sacamuertos’ y a esos medios:

Esos correos están recreados. Claro que ha habido conversaciones, pero en las que se le decía que no estaba invitado. Si yo no hubiera querido que el Gobierno estuviera presente, no invito a ninguno. No estoy obligada. Él vino en calidad de acompañante de la señora Robles. No hay que vivir todo en esta vida con rédito electoral. El PSOE en Madrid se está hundiendo. Yo no necesito provocar tensiones.