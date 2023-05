Ana Rosa Quintana se chotea de la última frikada podemita y deja turulato a García-Page

La nueva y descabellada ocurrencia de la podemita Ione Belarra no pasó desapercibida para Ana Rosa Quintana.

La periodista de Telecinco, durante su entrevista al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, le preguntó sobre su parecer sobre esta propuesta de la líder morada sobre la creación de unos supermercados públicos.

El político castellano-manchego se quedó completamente turulato ante la cuestión y acabó dando una respuesta en la que se fueron todos los podemitas calentitos, empezando por Pablo Iglesias.

¿Qué le parece a usted la propuesta de Podemos de hacer unos supermercados públicos, que además ya tienen nombre, que se llaman el ‘ Precio Justo ‘ para evitar que ‘empresarios terribles’ como el de Mercadona , que por cierto gana el 3%, no sé, ¿qué le parece? ¿le parece una frikada?

García-Page respondió con un ejemplo claro, tomando como referencia las palabras que dijo en su momento Pablo Iglesias para decir que la propuesta de la secretaria general de Unidas Podemos sobre instaurar una cadena de supermercados públicos es algo que no encaja con la realidad:

No lo sé, yo recuerdo al señor Iglesias cuando decía que no existía ni la derecha ni la izquierda, sino los de arriba y los de abajo. Recuerdo que presumía de comprarse la ropa en Alcampo. A ver si ahora hay que cerrar los supermercados y despedir a miles de personas que están trabajando en las cadenas comerciales para montar unos chiringuitos con personal público. Vamos, sinceramente, me parece que está fuera de la realidad.