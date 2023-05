Ana Rosa trolea a Juan Lobato por su ataque de ego: “Que soy técnico de Hacienda”

Ana Rosa Quintana se divirtió troleando a Juan Lobato.

Durante su entrevista en ‘El Programa de Ana Rosa’, el candidato del PSOE adelantó su anhelo de aumentar los impuestos en la Comunidad de Madrid, especialmente a aquellos contribuyentes con los mayores ingresos.

“En Madrid paga lo mismo quien gana 55.000 euros que quien gana 300.000 euros. Y nosotros lo que decimos es que se establezcan esos tramos intermedios para que se dé progresividad”, defendió el socialista.

Sin embargo, la periodista no le compró ‘la moto’: “No, no no”, repitió Ana Rosa. A lo que agregó: “El IRPF es progresivo y no paga igual uno que gana 50.000 y otro que gana 300.000 euros… no pagan igual”.

Al ver cómo no lograba colar sus propuestas, Lobato sufrió un ataque de ego en directo: “Ana Rosa que yo soy… de verdad, como técnico de Hacienda del Estado, déjame que este tema lo controlo y lo he estudiado”.

Sin embargo, la presentadora de Telecinco no se dejó intimidar y le respondió con un troleo que se volvió viral: “Usted es Técnico de Hacienda del Estado y yo soy paganinis”. Una burla que hizo que hasta el socialista tuviera que reírse.

Zasca a tertuliana

Durante el tiempo de tertulia política en ‘El Programa de Ana Rosa’, la presentadora fue directa al grano en el polémico blanqueamiento de José Luis Rodríguez Zapatero al EH Bildu y ETA:

Lo que ha dicho Zapatero es verdad, los que apoyaban el terror ahora los tenemos en el Parlamento. Es verdad que es mejor que estén en el parlamento a que estén fuera. Pero hombre, si hay algunos elementos que han sido condenados por terroristas, yo creo que no se puede pactar nada con ellos.

Al mismo tiempo le lanzó un mensaje a Pedro Sánchez por haber pactado cuestiones como los Presupuestos Generales del Estado con esta formación:

Si hay un partido que ha nacido en esa izquierda y no tiene en sus filas a nadie que ha sido terrorista, sería más fácil para el presidente del Gobierno y de entender para la sociedad.

Sin embargo, la periodista Pilar Santos (‘El Periódico’) comentó acerca de la postura que tuvo Zapatero cuando desapareció ETA y le da la razón al que fuese presidente de Gobierno cuando este se puso la medalla de ser quien acabó con la banda terrorista:

Yo esperaba personalmente que en esta legislatura en la que EH Bildu ha tenido que dar apoyos al Gobierno de coalición pensaba que iba a dar más pasos en el sentido de pedir perdón, en condenar el terrorismo. Pero también tengo que darle la razón a Zapatero que durante décadas hubo partidos políticos vascos que apoyaron el terror, los asesinatos de guardias civiles, de jueces, de profesores y de niños. Y a esos políticos se les dijo, dejad las bombas y pedid votos.

Ana Rosa Quintana cortó en seco a la tertuliana: