El espeluznante vaticinio de Antonio Naranjo tras el visto bueno de Pedro Sánchez a las ensangrentadas listas de EH Bildu

Se teme lo peor.

Y es que la normalización que Pedro Sánchez ha hecho de EH Bildu hasta convertirlo en su socio preferente de legislatura provoca que todas las hipótesis que hay en torno a la formación de Arnaldo Otegi puedan convertirse en una sangrante realidad.

Antonio Naranjo, en una memorable intervención en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), vaticinó que a futuro, en una década, tal vez pudiera revivirse en el País Vasco y en el resto de España el régimen de terror que ya se padeció hasta los albores de 2010 con atentados y secuestros indiscriminados por parte de la banda terrorista ETA.

Para el tertuliano de Alcalá de Henares (Madrid) ya es todo un síntoma que ni Pedro Sánchez, ni sus ministros socialistas ni el propio portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quisieran valorar la noticia de que la formación de Óskar Matute y Mertxe Aizpurua lleva en sus listas para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 a nada menos que 44 terroristas.

Naranjo no se cortó a la hora de expresar el pavor que le producía ya no tanto el hecho de ver a tanto sanguinario en esas planchas electorales, sino que se acabe por repetir la negra historia que tuvo que sufrir España con la lacra del terrorismo:

El periodista consideró que se está tomando muy a la ligera por parte de Sánchez el darle carta de naturaleza a un partido que sigue sin pedir perdón por los crímenes cometidos por la banda terrorista ETA:

Entonces no es no entender que la democracia puede albergar a monstruos como Bildu, es no entender las consecuencias que puede tener para España, además de dejarles participar, convertirles en un socio preferente.