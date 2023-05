El aplaudido discurso de Juan del Val contra Bildu desacredita a Irene Montero, Patxi López y Pedro Sánchez

Impecable.

Juan del Val puso a bailar en la noche del 11 de mayo de 2023 a todos los integrantes de la mesa de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) con un discurso sin mácula alguna sobre EH Bildu.

Lo que al tertuliano del programa de Pablo Motos más le molestó sobre el manido asunto de los 44 terroristas que integran las listas electorales de la formación de Arnaldo Otegi es la ambigüedad mal disimulada de determinadas formaciones como el PSOE o directamente la descarada admiración de Unidas Podemos posicionándose a favor de que esa formación concurra con quien le dé la gana.

Para Del Val, el quid de la cuestión estriba en que si bien a Bildu no se le puede ilegalizar, sí que está en manos de los otros partidos no pactar con esa organización que, recordó, no deja de ser heredera política de la banda terrorista ETA.

Así fue la exposición que tanto encandiló al público presente en el plató de ‘El Hormiguero’:

Lo que define a Bildu es que es un partido político que está orgulloso del pasado que sucedió no hace tanto tiempo en el que se mataban personas. Y el problema no es Bildu, que existe, el problema es pactar con Bildu.

Se nos llena la boca diciendo que es que no se puede pactar con VOX o hay quien se rasga las vestiduras y dice que Donald Trump, por un problema de acoso, no se puede presentar. Pero te aparece Irene Montero y dice que Bildu es un partido perfectamente legal y que no hay nada que decir. O te aparece Patxi López que dice que él prefiere no hablar de esto.

Cristina Pardo quiso matizar esta última parte asegurando que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados luego añadió una coletilla:

Añadió que le parecía mal.

Del Val retomó el hilo: